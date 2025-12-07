Избирателната активност в Хонконг – 31,9%, втората най-ниска в историята

Изборите за законодателната власт в Хонконг приключиха с избирателна активност от 31,9%, малко по-висока от тази на предишните избори през 2021 г., съобщи Избирателната служба на града.

Около 1,3 милиона от общо 4,1 милиона регистрирани избиратели в китайския финансов център са гласували за новия парламент, според данни на Регистрационната и избирателна служба, цитирани от АФП.

Въпреки лекото увеличение, активността остава втората най-ниска в историята – след законодателните избори през 2021 г., когато до урните отидоха 30,2% от избирателите.