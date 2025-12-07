Израелският военен началник: „Жълтата линия е новата граница в Газа“

НА ЖИВО
          Война

          Снимка: БГНЕС
          Началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир, заяви, че демаркационната линия, зад която израелските войски са се оттеглили в Газа, представлява „новата граница“.

          „Имаме оперативен контрол над обширни части от Ивицата Газа и ще останем на тези отбранителни линии. Жълтата линия е нова граница, която служи като предна отбранителна линия за нашите общности и линия за оперативна дейност“, цитира армията думите на Замир пред резервните войници в Газа.

          Съгласно посредническото примирие между Израел и Хамас, израелските сили са се оттеглили зад т.нар. Жълта линия, която определя настоящите им позиции в Ивицата Газа.

