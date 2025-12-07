Израелският военен началник: „Жълтата линия е новата граница в Газа“

Началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир, заяви, че демаркационната линия, зад която израелските войски са се оттеглили в Газа, представлява „новата граница“.
Съгласно посредническото примирие между Израел и Хамас, израелските сили са се оттеглили зад т.нар. Жълта линия, която определя настоящите им позиции в Ивицата Газа.
Тия какво още мислят да правят??
Казаха че искат да ударят турция, подиря се отказаха …аайде за техния хатър гърция се гласеше за турция и те се отказаха . е…