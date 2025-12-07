Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов публикува остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу предшественика му на поста Иван Демерджиев. Стоянов определи служебния министър като „най-неадекватния вътрешен министър“ и го обвини в опити да дискредитира управляващите чрез медийни изяви, съгласувани с президента Румен Радев.
- Реклама -
Повод за коментара е телевизионно участие на Демерджиев, в което той е коментирал темата за провокаторите по време на протести. Според Стоянов това твърдение е несъстоятелно: „Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция“. Депутатът подчертава, че опонентът му е „вероятно единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър“ по обвинение за неизгодна сделка.
В публикацията си Калин Стоянов повдига въпроси относно събитията около скорошния протест на 01.12.2025 г., като призовава Демерджиев да обясни дали той или приближени до президента имат общо с появилите се провокатори. Той прави паралел и с протеста срещу БФС през 2023 г., питайки дали тогава са били организирани фенове от Пловдив и дали е имало инструкции към полицаи за употреба на „непремерена физическа сила“.
Стоянов изтъква три основни пункта, с които според него ще бъде запомнено управлението на Демерджиев:
1. Обществена поръчка за лични документи: Стоянов твърди, че два дни преди края на мандата си, Демерджиев е подписал споразумение, натоварило бюджета с 82 000 000 лева.
2. Лична охрана от СОБТ: Обвинение, че бившият министър е използвал над 20 служители от баретите за денонощна охрана, защото се е страхувал от собствените си подчинени.
3. Загинали служители: Стоянов припомня трагичния факт, че по време на мандата на Демерджиев шестима служители на МВР са загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.
Депутатът завършва с надежда, че „истеричното медийно и онлайн облъчване“ няма да повлияе на здравия разум на гражданите.
Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов публикува остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу предшественика му на поста Иван Демерджиев. Стоянов определи служебния министър като „най-неадекватния вътрешен министър“ и го обвини в опити да дискредитира управляващите чрез медийни изяви, съгласувани с президента Румен Радев.
- Реклама -
Повод за коментара е телевизионно участие на Демерджиев, в което той е коментирал темата за провокаторите по време на протести. Според Стоянов това твърдение е несъстоятелно: „Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция“. Депутатът подчертава, че опонентът му е „вероятно единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър“ по обвинение за неизгодна сделка.
В публикацията си Калин Стоянов повдига въпроси относно събитията около скорошния протест на 01.12.2025 г., като призовава Демерджиев да обясни дали той или приближени до президента имат общо с появилите се провокатори. Той прави паралел и с протеста срещу БФС през 2023 г., питайки дали тогава са били организирани фенове от Пловдив и дали е имало инструкции към полицаи за употреба на „непремерена физическа сила“.
Стоянов изтъква три основни пункта, с които според него ще бъде запомнено управлението на Демерджиев:
1. Обществена поръчка за лични документи: Стоянов твърди, че два дни преди края на мандата си, Демерджиев е подписал споразумение, натоварило бюджета с 82 000 000 лева.
2. Лична охрана от СОБТ: Обвинение, че бившият министър е използвал над 20 служители от баретите за денонощна охрана, защото се е страхувал от собствените си подчинени.
3. Загинали служители: Стоянов припомня трагичния факт, че по време на мандата на Демерджиев шестима служители на МВР са загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.
Депутатът завършва с надежда, че „истеричното медийно и онлайн облъчване“ няма да повлияе на здравия разум на гражданите.
Не те ли е срам да се явяваш пред българските граждани? Бивш министър на МВР,неполитизиран и прие предложението на Пеевски направо без
да се замисляш и секунда и,,налапа,, голямата баница и се водиш,,НАРОДЕН,, представител. Мекере долно.Засрами се!
Този, за кой ли път си вярва!
Калине, не се произнасят вместо съда!
МАФИЯТА НЕ ЗНАЕ ЛИ ЧЕ ТОВА Е КРАЯТ?
САЩ СЛОЖИХА ❌
ИЛИ КИТАЙ ИЛИ САЩ?
ИЛИ ДИКТАТОРСКИТЕ РЕЖИМИ НА РУСИЯ И ККП ИЛИ СВОБОДНА АМЕРИКА И ТРЯБВА ВЕЧЕ ДА НАПРАВИМ ИЗБОР ВСИЧКИ?
Този, може да пробва повечко да мълчи! Никакъв го няма на картата, а инак устата му зейнала градския нужник не мож’ я запълни!
Втората свиня грухти!!
Тоя нали беше независим, докато беше министър, пък сега е острие на НН
Пеевско мекере !
Провокаторите, са ваши…
Калинки, ако не си мафиот си мутра…
Лично мнение…
Калине и ти стана,, калинка,,!
Nasko Milin Винаги е бил калинка! Случайник!
Вальо Николаев Парламента ни се напълни с ПАГОНОНАЦИОНАЛИСТИ.
Пред Демерджиев,наистина си една калинка 🐞!
😂🤣😂
Нагъл като шефа си
И ти си голям разбирач.Защо не си в полицията като си разбирач.Видяхме те .