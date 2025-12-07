Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов публикува остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу предшественика му на поста Иван Демерджиев. Стоянов определи служебния министър като „най-неадекватния вътрешен министър“ и го обвини в опити да дискредитира управляващите чрез медийни изяви, съгласувани с президента Румен Радев.

- Реклама -

Повод за коментара е телевизионно участие на Демерджиев, в което той е коментирал темата за провокаторите по време на протести. Според Стоянов това твърдение е несъстоятелно: „Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция“. Депутатът подчертава, че опонентът му е „вероятно единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър“ по обвинение за неизгодна сделка.

В публикацията си Калин Стоянов повдига въпроси относно събитията около скорошния протест на 01.12.2025 г., като призовава Демерджиев да обясни дали той или приближени до президента имат общо с появилите се провокатори. Той прави паралел и с протеста срещу БФС през 2023 г., питайки дали тогава са били организирани фенове от Пловдив и дали е имало инструкции към полицаи за употреба на „непремерена физическа сила“.

Стоянов изтъква три основни пункта, с които според него ще бъде запомнено управлението на Демерджиев:

1. Обществена поръчка за лични документи: Стоянов твърди, че два дни преди края на мандата си, Демерджиев е подписал споразумение, натоварило бюджета с 82 000 000 лева.

2. Лична охрана от СОБТ: Обвинение, че бившият министър е използвал над 20 служители от баретите за денонощна охрана, защото се е страхувал от собствените си подчинени.

3. Загинали служители: Стоянов припомня трагичния факт, че по време на мандата на Демерджиев шестима служители на МВР са загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

Депутатът завършва с надежда, че „истеричното медийно и онлайн облъчване“ няма да повлияе на здравия разум на гражданите.