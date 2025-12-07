НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 07.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Калин Стоянов атакува Демерджиев: Разбира от провокатори, но не и от работата на полицията

          14
          87
          ФБ
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов публикува остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу предшественика му на поста Иван Демерджиев. Стоянов определи служебния министър като „най-неадекватния вътрешен министър“ и го обвини в опити да дискредитира управляващите чрез медийни изяви, съгласувани с президента Румен Радев.

          - Реклама -

          Повод за коментара е телевизионно участие на Демерджиев, в което той е коментирал темата за провокаторите по време на протести. Според Стоянов това твърдение е несъстоятелно: „Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция“. Депутатът подчертава, че опонентът му е „вероятно единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър“ по обвинение за неизгодна сделка.

          В публикацията си Калин Стоянов повдига въпроси относно събитията около скорошния протест на 01.12.2025 г., като призовава Демерджиев да обясни дали той или приближени до президента имат общо с появилите се провокатори. Той прави паралел и с протеста срещу БФС през 2023 г., питайки дали тогава са били организирани фенове от Пловдив и дали е имало инструкции към полицаи за употреба на „непремерена физическа сила“.

          Стоянов изтъква три основни пункта, с които според него ще бъде запомнено управлението на Демерджиев:

          1. Обществена поръчка за лични документи: Стоянов твърди, че два дни преди края на мандата си, Демерджиев е подписал споразумение, натоварило бюджета с 82 000 000 лева.
          2. Лична охрана от СОБТ: Обвинение, че бившият министър е използвал над 20 служители от баретите за денонощна охрана, защото се е страхувал от собствените си подчинени.
          3. Загинали служители: Стоянов припомня трагичния факт, че по време на мандата на Демерджиев шестима служители на МВР са загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

          Депутатът завършва с надежда, че „истеричното медийно и онлайн облъчване“ няма да повлияе на здравия разум на гражданите.

          Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов публикува остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу предшественика му на поста Иван Демерджиев. Стоянов определи служебния министър като „най-неадекватния вътрешен министър“ и го обвини в опити да дискредитира управляващите чрез медийни изяви, съгласувани с президента Румен Радев.

          - Реклама -

          Повод за коментара е телевизионно участие на Демерджиев, в което той е коментирал темата за провокаторите по време на протести. Според Стоянов това твърдение е несъстоятелно: „Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция“. Депутатът подчертава, че опонентът му е „вероятно единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър“ по обвинение за неизгодна сделка.

          В публикацията си Калин Стоянов повдига въпроси относно събитията около скорошния протест на 01.12.2025 г., като призовава Демерджиев да обясни дали той или приближени до президента имат общо с появилите се провокатори. Той прави паралел и с протеста срещу БФС през 2023 г., питайки дали тогава са били организирани фенове от Пловдив и дали е имало инструкции към полицаи за употреба на „непремерена физическа сила“.

          Стоянов изтъква три основни пункта, с които според него ще бъде запомнено управлението на Демерджиев:

          1. Обществена поръчка за лични документи: Стоянов твърди, че два дни преди края на мандата си, Демерджиев е подписал споразумение, натоварило бюджета с 82 000 000 лева.
          2. Лична охрана от СОБТ: Обвинение, че бившият министър е използвал над 20 служители от баретите за денонощна охрана, защото се е страхувал от собствените си подчинени.
          3. Загинали служители: Стоянов припомня трагичния факт, че по време на мандата на Демерджиев шестима служители на МВР са загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

          Депутатът завършва с надежда, че „истеричното медийно и онлайн облъчване“ няма да повлияе на здравия разум на гражданите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Иво Сиромахов с остра критика: „Политиците осребряват ентусиазма на децата си“

          Владимир Висоцки -
          Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува остър коментар в социалните мрежи, в който разкритикува политическите лидери заради поведението им на фона на протестите на...
          Икономика

          Надзорният съвет на НОИ прие единодушно бюджета на ДОО за 2026 година

          Владимир Висоцки -
          Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) даде единодушно одобрение на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Новината бе потвърдена след края на заседанието...
          Общество

          Нова Фейсбук инициатива обединява сигнали за полицейски произвол след протеста на 1 декември

          Владимир Висоцки -
          Създадена е специална група в социалната мрежа Фейсбук, чиято основна цел е да документира и обедини „всички случаи на полицейски произвол и насилие на...

          14 КОМЕНТАРА

          1. Не те ли е срам да се явяваш пред българските граждани? Бивш министър на МВР,неполитизиран и прие предложението на Пеевски направо без
            да се замисляш и секунда и,,налапа,, голямата баница и се водиш,,НАРОДЕН,, представител. Мекере долно.Засрами се!

          3. МАФИЯТА НЕ ЗНАЕ ЛИ ЧЕ ТОВА Е КРАЯТ?
            САЩ СЛОЖИХА ❌
            ИЛИ КИТАЙ ИЛИ САЩ?
            ИЛИ ДИКТАТОРСКИТЕ РЕЖИМИ НА РУСИЯ И ККП ИЛИ СВОБОДНА АМЕРИКА И ТРЯБВА ВЕЧЕ ДА НАПРАВИМ ИЗБОР ВСИЧКИ?

          4. Този, може да пробва повечко да мълчи! Никакъв го няма на картата, а инак устата му зейнала градския нужник не мож’ я запълни!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions