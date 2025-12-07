Лацио изпусна Болоня на „Олимпико“

Лацио не успя да победи Болоня в двубой от 14-ия кръг на Серия А, който завърши 1:1! Точен за „орлите“ бе Густав Исаксен, като така римляните събраха 19 точки и излязоха на 10-о място, докато „рособлу“, за които вкара Йенс Одгор, са 5-и с 25 точки.

Първото по-сериозно положение на „Олимпико“ дойде в 15-ата минута, когато Густав Исаксен обстрелва вратата на Федерико Равалиа, който спаси.

След половин час игра Иван Проведел също се намеси добре, отразявайки удар на Йенс Одгор.

В 33-ата минута Томазо Побега също получи възможност за шут, но вратарят на Лацио отново спаси.

В 38-ата минута Федерико Равалиа спаси удар на Матия Дзакани, но топката се върна при Густав Исаксен, който само това и чакаше, за да реализира при добавката за 1:0!

Последва натиск на Болоня и в 40-ата минута Проведел трябваше да прави страхотно спасяване, за да откаже Надир Дзортеа, който бе оставен съвсем сам да стреля. Вратарят на Лацио се намеси, но топката стигна до Йенс Одгор и той изравни с добавка по тревата!

В 63-ата минута удар на Метео Гендузи бе отразен от Равалиа, който секунди по-късно се намеси чудесно и при удар с глава на Матео Канчелиери.

Натискът на Лацио продължи и в 73-ата минута на Равалиа отново му се наложи да избива топката в корнер, но този път при удар на Гендузи от границата на наказателното поле.

След ъгловия удар Тиджани Нослин се извиси и стреля с глава, но отново вратарят на Болоня бе последна преграда пред гола.

В 79-ата минута Лацио остана с човек по-малко, след като Марио Хила Фуентес получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко.

Числовото неравенство попречи на Лацио да продължи с масирания натиск в търсене на нов гол и по този начин срещата завърши без победител!