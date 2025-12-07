НА ЖИВО
          Левски без Рилдо и Алдаир на „Коритото“

          Двубоят на "сините" срещу Спартак Варна стартира днес от 17:30 часа

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Карл Фабиен се завръща в групата на Левски за визитата на Спартак Варна,). Мачът е днес от 17:00 часа.

          Фабиен лекува контузия и не е играл за столичния гранд от края на месец октомври.

          Алдаир обаче ще липсва отново от състава. Извън групата е и Рилдо, започнал като титуляр срещу Славия (0:2).

          Старши треньорът Хулио Веласкес определи разширен сстав от 20 души за мача на „Коритото“.

          Ето я и нея: 78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 10. Асен Митков, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен, 99. Радослав Кирилов. 

