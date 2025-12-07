НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Левски не допусна изненада във Варна

          "Сините" взеха лесна победа над Спартак

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски победи лесно Спартак (Варна) с 3:1 като гост в мач от 19-ия кръг на efbet Лига.

          По този начин грандът запази преднината си в класирането пред преследвачите. Левски е лидер в първенството с 44 точки, „соколите“ имат 17 точки и се намират на 12-о място.

          С най-голяма заслуга за 11-ата победа на „сините“ беше бразилецът Евертон Бала. Той вкара първите два гола в срещата, третото попадение беше дело на неговия сънародник Майкон.

          За „соколите“ се разписа внукът на треньор Гьоко Хаджиевски – Георг Стояновски.

          Гостите започнаха по-добре срещата и притиснаха отбора на домакините. Още в 6-ата минута Майкон стреля опасно от дистанция, но вратарят Максим Ковальов улови топката. В 16-ата минута Левски можеше да открие резултата. Играчите на Спартак сбъркаха при изнасянето на топката, Майкон я отне и стреля, но за късмет на домакините тя премина встрани от вратата.

          Все пак в 21-ата минута столичният тим откри резултата. След центриране на Георги Костадинов в наказателното поле на домакините, Матео Петрашило се подхлъзна и размина с топката, тя достигна до Евертон Бала, който от 7-8 метра пусна покрай Ковальов и тя спря в мрежата. В 36-ата минута вратарят на домакините Максим Ковальов спаси опасен удар на Евертон Бала извън наказателното поле.

          В 40-ата минута съдията отсъди дузпа за гостите. След центриране от Кристиан Макун в наказателното поле на Спартак Варна, Матео Петрашило застъпи Алдаир и реферът Валентин Железов посочи бялата точка. Евертон Бала изпълни, но вратарят Максим Ковальов спаси удара, последна добавка на играчът на Левски, но стражът парира и него. След намеса на ВАР обаче дузпата бе пребита, заради напускане на голлинията от вратаря преди удара. Футболистът на Левски изпълни за втори път наказателния удар и този път бе точен и удвои преднината на „сините“.

          В 51-ата минута Левски вкара нов гол. Радослав Кирилов получи топката отляво в наказателното поле и пусна топката към далечната греда, където с шпагат Майкон я засече във вратата на домакините за 3:0. Малко след това Кирилов направи нов пробив и стреля, но топката премина над вратата. В 74-ата минута Алдаир проби отдясно и центрира в наказателното поле на домакините, където Мазир Сула засече топката с глава, но тя премина встрани от вратата. Секунди по-късно Мустафа Сангаре пропусна нова добра възможност.

          В 79-ата минута вратарят на гостите Светослав Вуцов спаси опасен удар на Георг Стояновски. Две минути преди края Даниел Халачев намери в наказателното поле на Левски Георг Стояновски, който вкара почетното попадение за Спартак. Първоначално страничният съдия вдигна флаг за засада, но след проверка с ВАР голът бе признат.

          В 90+5 минута Борислав Рупанов бе изведен в отлична позиция отдясно в наказателното поле на домакините и стреля, но вратарят Максим Ковальов успя да спаси.

