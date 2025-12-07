Меси изведе Интер Маями до титлата в последния мач на Алба и Бускетс

Лионел Меси стана шампион и на САЩ. Той изведе Интер Маями до историческа първа титла в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). На финала тимът му победи с 3:1 Ванкувър Уайткaпс у дома, а Меси блесна с две асистенции.

Сблъсъкът събра четирима световни шампиони – Меси, Родриго Де Пол и Серхио Бускетс от Интер и Томас Мюлер с екипа на Ванкувър.

Тимът от Маями поведе още в 8-ата минута, когато Едиер Окампо си отбеляза автогол.

След час игра Али Ахмед изравни, но в 71-ата минута Меси асистира на Де Пол за 2:1, преди друг аржентинец – Тадео Айенде, да сложи точка на спора в шестата минута от добавено време. В основата и на решителното попадение беше осемкратният носител на „Златната топка“.

Изминалата среща се оказа и последната за Серхио Бускетс и Жорди Алба, които официално прекратиха кариерите си.

Трофеят е трети за Меси в САЩ. Той вдигна Купата на лигите през 2023 г., тогава с успех с 10:9 над Нешвил след дузпи. Интер грабна златните медали в редовния сезон в САЩ през миналата година. Припомняме, че Меси премина в американския тим през лятото на 2023 г. със свободен трансфер от Пари Сен Жермен.