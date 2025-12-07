НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Митов: МВР запази живота на гражданите и задържа провокаторите – политическата отговорност е на лидерите на протеста

          25
          54
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Протестът там, където е бил разрешен, е протекъл спокойно, а проблемите са започнали, когато част от лидерите му са поведели неразрешено шествие. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в ефира на бТВ.

          „МВР свърши основната си работа – да запази живота на гражданите и мирните протестиращи. Също така задържахме провокаторите, така че да няма обвинения в полицейско насилие“, каза той, уточнявайки, че за всички арестувани има документирани данни за извършени вандалски действия.

          - Реклама -

          Митов подчерта, че полицията е действала по протокол, а целта е била да бъдат защитени мирните участници и да бъдат изолирани или задържани извършителите на нарушения.

          „Да се прехвърля отговорността върху МВР е безотговорно. Политическата отговорност е на хората, които лидират и ръководят протестите“, заяви вътрешният министър.

          На въпрос дали Делян Пеевски влияе върху работата му, Митов категорично отрече:

          „Пеевски няма желание да оказва влияние върху моята работа. Хората, които доскоро бяха в кабинетите му, искат да си измият образа“.

          Министърът посочи, че има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тъй като оставката му не е била поискана.

          „Повод един вътрешен министър да подаде оставка е незаконният арест на лидера на опозицията Бойко Борисов през 2022 г.“, заяви Митов.

          Той подчерта, че основната му цел е МВР да работи професионално и да не бъде въвличано в политически интриги:

          „Никой не може да се оплаче в момента – за разлика от времето, когато Асен Василев говореше, че избори трябва да се правят с ‘наше МВР’, каквото и да значи това“, каза министърът.

          По думите му не съществува риск от гражданска война в България, но го тревожи езикът, който използват някои политически лидери:

          „Опасно е, когато политически лидери се опитват да дехуманизират опонентите си. Това са го правили болшевиците и нацистите. Не се прави така“, заяви категорично Митов.

          Протестът там, където е бил разрешен, е протекъл спокойно, а проблемите са започнали, когато част от лидерите му са поведели неразрешено шествие. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в ефира на бТВ.

          „МВР свърши основната си работа – да запази живота на гражданите и мирните протестиращи. Също така задържахме провокаторите, така че да няма обвинения в полицейско насилие“, каза той, уточнявайки, че за всички арестувани има документирани данни за извършени вандалски действия.

          - Реклама -

          Митов подчерта, че полицията е действала по протокол, а целта е била да бъдат защитени мирните участници и да бъдат изолирани или задържани извършителите на нарушения.

          „Да се прехвърля отговорността върху МВР е безотговорно. Политическата отговорност е на хората, които лидират и ръководят протестите“, заяви вътрешният министър.

          На въпрос дали Делян Пеевски влияе върху работата му, Митов категорично отрече:

          „Пеевски няма желание да оказва влияние върху моята работа. Хората, които доскоро бяха в кабинетите му, искат да си измият образа“.

          Министърът посочи, че има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тъй като оставката му не е била поискана.

          „Повод един вътрешен министър да подаде оставка е незаконният арест на лидера на опозицията Бойко Борисов през 2022 г.“, заяви Митов.

          Той подчерта, че основната му цел е МВР да работи професионално и да не бъде въвличано в политически интриги:

          „Никой не може да се оплаче в момента – за разлика от времето, когато Асен Василев говореше, че избори трябва да се правят с ‘наше МВР’, каквото и да значи това“, каза министърът.

          По думите му не съществува риск от гражданска война в България, но го тревожи езикът, който използват някои политически лидери:

          „Опасно е, когато политически лидери се опитват да дехуманизират опонентите си. Това са го правили болшевиците и нацистите. Не се прави така“, заяви категорично Митов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси района на Тушба в турската провинция Ван

          Красимир Попов -
          Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Тушба, един от централните окръзи на провинция Ван в Източна Турция. Трусът...
          Политика

          Тръмп-младши: Корупцията в Украйна подкопава мира; баща му може да се оттегли от процеса

          Красимир Попов -
          Доналд Тръмп-младши разкритикува корупцията в Украйна и намекна, че неговият баща – текущият президент на Америка Доналд Тръмп – може да се оттегли от...
          Инциденти

          Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер

          Красимир Попов -
          Успешна въздушна акция евакуира трима души от екипажа на танкера, който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол, като същевременно достави храна...

          25 КОМЕНТАРА

          10. Нищо подобно! Мвр с неадекватното си поведение на наблюдатели, можеше да доведе до наранявания на протестиращи и граждани! Оценка 2-!!

          14. гражданите са в ареста, провокаторите са ти на speed dial. Британката скоро ще ти бие шута и ще седиш без детето, щото си морон

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions