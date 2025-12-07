Митов: МВР запази живота на гражданите и задържа провокаторите – политическата отговорност е на лидерите на протеста

Протестът там, където е бил разрешен, е протекъл спокойно, а проблемите са започнали, когато част от лидерите му са поведели неразрешено шествие. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в ефира на бТВ.
Митов подчерта, че полицията е действала по протокол, а целта е била да бъдат защитени мирните участници и да бъдат изолирани или задържани извършителите на нарушения.
На въпрос дали Делян Пеевски влияе върху работата му, Митов категорично отрече:
Министърът посочи, че има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тъй като оставката му не е била поискана.
Той подчерта, че основната му цел е МВР да работи професионално и да не бъде въвличано в политически интриги:
По думите му не съществува риск от гражданска война в България, но го тревожи езикът, който използват някои политически лидери:
Чекията на Асфалт паша!
Ела в Русе Сю! Едно училище те чака!
Палячо,нищо не става от теб !
Нищо не става от теб.
В затвора, дришльо!
Оставка Къдравата Сю!
Вие си ги изпратихте
Къдравата Сю
Протестите са платени, всички хулигани да си заплатят 😂
Нищо подобно! Мвр с неадекватното си поведение на наблюдатели, можеше да доведе до наранявания на протестиращи и граждани! Оценка 2-!!
„Колеги прибирайте се“ …….
Този не знае на кое министерство е министър.
ПРОДАЖНИК!!!!
гражданите са в ареста, провокаторите са ти на speed dial. Британката скоро ще ти бие шута и ще седиш без детето, щото си морон
Скоро си заминавате мошеници мръсни
Donka Deleva какво обиждаш ма пач….
Пламен Николов сикиджем сикиджем ананъ сикиджем гяур
Труден е живота в днешно време на нагаждача
Честно ! Този някой признава ли го за човек камо ли за екс шериф !
Този по рождение ли е толкова безочлив или е на силни обезболяващи
Milka Todorova … И двете!
Тишината на празната тиква ражда безумия.
Тоя видимо няма почивен ден!Ръси глупости евридей!
Добре че бяхте вие та запазихте живота на гражданите без вас бяха умряли
Сю, предай се, не ставаш.