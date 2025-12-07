Митов: МВР запази живота на гражданите и задържа провокаторите – политическата отговорност е на лидерите на протеста

Протестът там, където е бил разрешен, е протекъл спокойно, а проблемите са започнали, когато част от лидерите му са поведели неразрешено шествие. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в ефира на бТВ.

„МВР свърши основната си работа – да запази живота на гражданите и мирните протестиращи. Също така задържахме провокаторите, така че да няма обвинения в полицейско насилие“, каза той, уточнявайки, че за всички арестувани има документирани данни за извършени вандалски действия. - Реклама -

Митов подчерта, че полицията е действала по протокол, а целта е била да бъдат защитени мирните участници и да бъдат изолирани или задържани извършителите на нарушения.

„Да се прехвърля отговорността върху МВР е безотговорно. Политическата отговорност е на хората, които лидират и ръководят протестите“, заяви вътрешният министър.

На въпрос дали Делян Пеевски влияе върху работата му, Митов категорично отрече:

„Пеевски няма желание да оказва влияние върху моята работа. Хората, които доскоро бяха в кабинетите му, искат да си измият образа“.

Министърът посочи, че има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, тъй като оставката му не е била поискана.

„Повод един вътрешен министър да подаде оставка е незаконният арест на лидера на опозицията Бойко Борисов през 2022 г.“, заяви Митов.

Той подчерта, че основната му цел е МВР да работи професионално и да не бъде въвличано в политически интриги:

„Никой не може да се оплаче в момента – за разлика от времето, когато Асен Василев говореше, че избори трябва да се правят с ‘наше МВР’, каквото и да значи това“, каза министърът.

По думите му не съществува риск от гражданска война в България, но го тревожи езикът, който използват някои политически лидери: