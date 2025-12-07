Нов вид телефонна измама, насочена към млади и активни хора, се разпространява в страната. Според данни на МВР организаторите на схемата оперират от бившите съветски републики, представяйки се за служители на държавни институции, докато на територията на България използват „финансови мулета“ за прибиране на парите. За разлика от класическите „ало“ измами, тук жертвите са принуждавани да теглят мащабни кредити или да предават всичките си спестявания, като извършителите злоупотребяват с авторитета на МВР и Българската народна банка (БНБ).

- Реклама -

Потърпевша от схемата е 25-годишна жена, която работи и учи. Тя разказва, че всичко започнало с обаждане от непознат номер в петък сутрин. Отсреща женски глас се представил за служител на вътрешното министерство.

„Беше петък сутрин и получих телефонно обаждане, съобщиха ми, че Симеон се опитал да изтегли кредит на мое име, като е използвал мой данни. И в момента бил на последна стъпка да одобрение и ако не взема спешни мерки ще бъде изтеглен“, споделя потърпевшата, пожелала анонимност. Сумата, за която я предупредили, била 10 000 лева.

За да се „предотврати“ изтеглянето на заема, измамниците я убедили, че тя самата трябва да изтегли кредит. Инструкциите били категорични: „Kазаха как трябва да отида в моята банка, за да зануля моя потенциал и кредитът да не може да бъде изтеглян“.

Жертвата отишла до най-близкия банков клон и заявила желание за заем. „По някаква случайност банката беше на 3 минути, поисках кредит, предложиха ми 50 хиляди лева. Попитаха ме какво ще правя с тази сума. Те предварително ме бяха подготвили и ми казаха, че след няколко часа ще бъде одобрен кредитът и ще мога да си получа парите. Прибрах се до жилището си, нямах право да затварям телефона. Всичко това продължи в рамките на 8 часа. Когато прекъсваше обаждането, те веднага звъняха наново“, разказва още жената.

Престъпниците демонстрирали пълна информираност за действията ѝ, включително кога напуска дома си и как е облечена. След като банката отпуснала сумата от 50 000 лева в брой, сценарият се променил. В схемата се включили нови лица, представящи се за експерти от БНБ и ГДБОП, които твърдели, че банкнотите са фалшиви и трябва да бъдат предадени за проверка.

„След като получих парите, те ме бяха инструктирали да ги сложа с торба, и да се прибера до вкъщи, като казаха да преброя банкнотите и какви видове има. Наблягаше се на факта, че столевките са фалшиви и ще си имам работа със съда и полицията, затова трябва да ги предам. Казаха ми как до жилището ми ще дойде представител на БНБ. На него трябваше да дам парите за проверка“, спомня си жертвата.

Парите били предадени на непознат мъж с качулка пред дома ѝ, докато измамниците продължавали да я държат на телефона. „От пътеката на блока ми дойде един мъж, беше слаб, имаше качулка, те продължаваха да ми говорят разни неща, държаха ми постоянно мозъка зает, нямаше секунда тишина, мъжът ме приближи, казах код, дадох му парите, мъжът си тръгна“, допълва тя. Едва след няколко дни осъзнала измамата.

„Един два дни след случката, след като психиката ми си отпочина, не спах, осъзнах какво се е случило. Не можах да спя от страх, те знаеха много неща за мен и ми трябваше време, за да си почина“, споделя потърпевшата.

От СДВР отчитат, че този тип престъпления набират скорост през последните месеци. Главен инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“, обяснява профила на жертвите: „По-млади хора са жертвите, касае се за телефонна измама, но по различен сценарий. Възрастовият диапазон на жертвите е 20-40 години, общата сума е около 300 хиляди лева до момента. Вкарват човек в паническа ситуация и се обяснява че парите ще бъдат присвоени или ще се изтегли кредит. А в такава ситуцаия спираш да мислиш разумно“.

МВР информира, че вече има задържани участници в схемите – „мулета“, които прибират сумите. В един от случаите са арестувани майка и непълнолетният ѝ син за измами на стойност над 30 000 лева. Извършителите използват клонирани реални телефонни номера, което допълнително заблуждава жертвите.

Според експерти реалният брой на пострадалите вероятно е по-висок от официалната статистика заради срама, който изпитват.

„Когато осъзнаеш какво се е случило, чувството за вина и срам е много високо и мнозина не са склонни да споделят дори на близките си, защото изпитват срам, че са излъгани и тук не говорим за хора от ниска социална прослойка, напротив, жертва на подобна измама може да стане всеки един“, коментира психологът Велина Владимирова.

Тя подчертава, че стресът и постоянният натиск блокира рационалното мислене: „На жертвите им е казано, че ги грози голяма опасност, а след това влиза в играта фактора на постоянното задържане на внимание, жертвата не може да се замисли. Измамниците ползват структури, които хората уважават“. Освен финансовите загуби, тези престъпления нанасят и дълготрайни психологически травми, като страх и безсъние.