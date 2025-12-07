НА ЖИВО
          Мохамед Салах: Нямам никакви отношения със Слот, клубът не удържа на думата си

          "Обадих се на майка ми и баща ми и им казах да дойдат за мача с Брайтън. Няма значение дали ще играя, или не. Ще бъда на „Анфийлд“, ще се сбогувам с феновете преди Купата на Африка, защото не знам какво ще се случи, докато съм там“ - допълни звездата

          Снимка: БГНЕС
          „Разочарован съм. Направих толкова много за клуба през годините, особено през миналия сезон. А сега имам чувството, че просто ме хвърлят под автобуса.“ Това заяви Мохамед Салах минути след загубата на Ливърпул от Лийдс с 0:2. Той остана резерва и не се появи в игра.

          „Просто не можех да повярвам, че ще прекарам всичките 90 минути на пейката. Това се случва за трети път. Мисля, че не се е случвало преди в кариерата ми“, заяви още египтянинът.

          „Някой иска цялата вина да падне върху мен. През лятото клубът ми обеща много неща. А сега съм на резервната скамейка и мога да кажа, че те не удържаха на думата си“, добави нападателят.

          Той призна и за влошените си отношения с мениджъра Арне Слот: „Преди имахме добри отношения. Сега нямаме никакви и дори не разбирам защо. Сякаш някой не иска да ме вижда в клуба. „.

          Египтянинът обяви, че може би ще изиграе последния си мач за мърсисайдци преди заминаването си за Купата на африканските нации.

          „Обадих се на майка ми и баща ми и им казах да дойдат за мача с Брайтън. Няма значение дали ще играя, или не. Просто искам да се насладя. Ще бъда на „Анфийлд“, ще се сбогувам с феновете преди Купата на Африка, защото не знам какво ще се случи, докато съм там“, каза Салах.

          „За мен, честно казано, това е неприемливо. Ако бях във всеки клуб биха ме защитили. А тук: „Хвърляме Мо под автобуса, защото той е проблемът“. Не мисля така. Аз не съм проблемът. Не се боря всеки ден за мястото си, защото съм го заслужил. Не съм по-голям от клуба. Не съм по-голям от нищо. Но съм заслужил това място“, завърши египтянинът. 

