Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) даде единодушно одобрение на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Новината бе потвърдена след края на заседанието от Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК), и президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Още преди старта на обсъжданията, социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че в план-сметката на ДОО за 2026 г. се запазват социалните разходи. Въпреки одобрението, лидерът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов изрази известни резерви по текстовете, предаде БТА.

Министерството на финансите вече публикува основните параметри на преработената бюджетна рамка на държавата. Според разчетите за ДОО, се планира поетапно увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. От 1 януари 2027 г. тя ще се повиши с един процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. – с два процентни пункта.

Значителни промени настъпват и при осигурителните прагове. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица също ще претърпи ръст: от 1 януари 2026 г. той става 2300 евро, през 2027 г. се покачва на 2505 евро, а за 2028 г. достига 2659 евро.

Правителството предвижда от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата да бъде фиксирана на 620,20 евро. В проектобюджета е заложено и запазване на политиката по доходите за педагогическите специалисти в сферата на предучилищното и училищното образование през следващата година.