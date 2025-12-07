Наполи победи Ювентус с 2:1

Наполи надви Ювентус с 2:1 в дербито на 14-ия кръг в италианската Серия А, играно на стадион „Диего Армандо Марадона“.

Шампионите поведоха още в седмата минута чрез централния си нападател Расмус Хойлунд, който засече центриране по земя отдясно на Давид Нерес.

Момчетата на Антонио Конте като цяло имаха игрови превес и макар да отправиха само два точни удара за първата част, не позволиха на своя противник да създаде голови опасности. Нещо повече – Юве не записа нито един точен удар за първите 45 минути и на три пъти осъществи само комични стрелби.

Малко преди почивката Наполи можеше напълно заслужено да удвои, но ударът на Скот Мактоминей с глава срещна левия страничен стълб и след това топката излезе в аут.

Веднага при рестарта на играта Хойлунд беше близо до второто си попадение за вечерта, но вратарят на „бианконерите“ Ди Грегорио спаси с върха на пръстите си.

В 59-ата минута Ювентус изравни от нищото, при първата си реална голова възможност и първия си точен удар в мача. Кенан Йълдъз отигра майсторски, игра на двойно с Уестън Маккени и вкара много хитро в долния ляв ъгъл. Шутът на турчина не беше силен, но се оказа изключително прецизен.

В 78-ата минута обаче Маккени направи „грешна асистенция“. При центриране в полето на Юве американецът игра с глава, но сервира топката на Хойлунд, който получи истински коледен подарък. Датчанинът моментално стреля с глава и върна аванса на Наполи – 2:1!

Така първенецът Наполи събра 31 точки и се върна на върха, докато заспалият гигант Ювентус затъна до седмо място с актив от 23 пункта.

Наполи – Ювентус 2:1

1:0 Расмус Хойлунд – 7’

1:1 Кенан Йълдъз – 59’

2:1 Расмус Хойлунд – 78’