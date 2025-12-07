НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Наполи победи Ювентус с 2:1

          Конте и компания надвиха "бианконерите" с 2:1, Расмус Хойлунд изригна с два гола

          0
          11
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наполи надви Ювентус с 2:1 в дербито на 14-ия кръг в италианската Серия А, играно на стадион „Диего Армандо Марадона“.

          - Реклама -

          Шампионите поведоха още в седмата минута чрез централния си нападател Расмус Хойлунд, който засече центриране по земя отдясно на Давид Нерес.

          Момчетата на Антонио Конте като цяло имаха игрови превес и макар да отправиха само два точни удара за първата част, не позволиха на своя противник да създаде голови опасности. Нещо повече – Юве не записа нито един точен удар за първите 45 минути и на три пъти осъществи само комични стрелби.

          Малко преди почивката Наполи можеше напълно заслужено да удвои, но ударът на Скот Мактоминей с глава срещна левия страничен стълб и след това топката излезе в аут.

          Веднага при рестарта на играта Хойлунд беше близо до второто си попадение за вечерта, но вратарят на „бианконерите“ Ди Грегорио спаси с върха на пръстите си.

          В 59-ата минута Ювентус изравни от нищото, при първата си реална голова възможност и първия си точен удар в мача. Кенан Йълдъз отигра майсторски, игра на двойно с Уестън Маккени и вкара много хитро в долния ляв ъгъл. Шутът на турчина не беше силен, но се оказа изключително прецизен.

          В 78-ата минута обаче Маккени направи „грешна асистенция“. При центриране в полето на Юве американецът игра с глава, но сервира топката на Хойлунд, който получи истински коледен подарък. Датчанинът моментално стреля с глава и върна аванса на Наполи – 2:1!

          Така първенецът Наполи събра 31 точки и се върна на върха, докато заспалият гигант Ювентус затъна до седмо място с актив от 23 пункта.

          Наполи – Ювентус 2:1

          1:0 Расмус Хойлунд – 7’

          1:1 Кенан Йълдъз – 59’

          2:1 Расмус Хойлунд – 78’

          Наполи надви Ювентус с 2:1 в дербито на 14-ия кръг в италианската Серия А, играно на стадион „Диего Армандо Марадона“.

          - Реклама -

          Шампионите поведоха още в седмата минута чрез централния си нападател Расмус Хойлунд, който засече центриране по земя отдясно на Давид Нерес.

          Момчетата на Антонио Конте като цяло имаха игрови превес и макар да отправиха само два точни удара за първата част, не позволиха на своя противник да създаде голови опасности. Нещо повече – Юве не записа нито един точен удар за първите 45 минути и на три пъти осъществи само комични стрелби.

          Малко преди почивката Наполи можеше напълно заслужено да удвои, но ударът на Скот Мактоминей с глава срещна левия страничен стълб и след това топката излезе в аут.

          Веднага при рестарта на играта Хойлунд беше близо до второто си попадение за вечерта, но вратарят на „бианконерите“ Ди Грегорио спаси с върха на пръстите си.

          В 59-ата минута Ювентус изравни от нищото, при първата си реална голова възможност и първия си точен удар в мача. Кенан Йълдъз отигра майсторски, игра на двойно с Уестън Маккени и вкара много хитро в долния ляв ъгъл. Шутът на турчина не беше силен, но се оказа изключително прецизен.

          В 78-ата минута обаче Маккени направи „грешна асистенция“. При центриране в полето на Юве американецът игра с глава, но сервира топката на Хойлунд, който получи истински коледен подарък. Датчанинът моментално стреля с глава и върна аванса на Наполи – 2:1!

          Така първенецът Наполи събра 31 точки и се върна на върха, докато заспалият гигант Ювентус затъна до седмо място с актив от 23 пункта.

          Наполи – Ювентус 2:1

          1:0 Расмус Хойлунд – 7’

          1:1 Кенан Йълдъз – 59’

          2:1 Расмус Хойлунд – 78’

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Селта закова Реал на “Бернабеу”

          Станимир Бакалов -
          Селта шокира Реал Мадрид и си тръгна с трите точки от визитата на “Сантяго Бернабеу” - 2:0. Двата гола в мача реализира резервата Вилиот...
          Спорт

          Неймар и Сантос не просто се спасиха, а и се класираха Копа Судамерикана

          Станимир Бакалов -
          Сантос, предвождан от голямата си звезда и капитан Неймар, не просто остава в елита на Бразилия, а и се класира за Копа Судамерикана след...
          Спорт

          Триумф за ПАОК и Десподов в дербито

          Станимир Бакалов -
          ПАОК с капитана на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов, победи като домакин Арис в дербито на Солун от 13-ия кръг на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions