      неделя, 07.12.25
          Наталия Киселова: Темата за оставката на правителството винаги е актуална, но надеждата е за бюджет

          Снимка: БГНЕС
          Темата за оставката на правителството никога не слиза от дневния ред и призивите за нея са постоянна величина. Това заяви Наталия Киселова от „БСП – Обединена левица“ в ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Според нея въпросът за предсрочно прекратяване на мандата е неизменна част от общия политически диалог и тази възможност не бива да бъде изключвана.

          Киселова отбеляза, че кабинетът е имал предварително поставени цели, като към момента едни са изпълнени, а реализацията на други продължава. По думите ѝ, настоящите задачи са по-краткосрочни, особено на фона на разгарящите се протести и обществено напрежение извън сградата на Народното събрание.

          По отношение на парламентарните процедури, тя коментира предстоящите дебати.

          „Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно“, коментира Наталия Киселова.

          В заключение тя акцентира върху ключовия приоритет за страната в този момент, като подчерта: „Моята надежда е да има бюджет държавата“.

          11 КОМЕНТАРА

          2. Тази трябваше да се е махнала досега ,да си подаде оставката ,а не тук да ми филофоства…и без това е безгласна буква в партията си …

          5. Опитомената левица е по – голям враг на България от Бандитски и Магнитски , защото забиха нож в гърба на избирателите си , и крепят СГЛОБКАТА ! ,, Последен валс „…сбогом БСП , ОСТАВКА

          8. Не искам да обиждам, но си мисля, че не трябва да се чудим какви специалисти излизат от университетите

          10. Марулата повече няма да види депутатски мандат.Най отвратителното долно същество което се доказа че е готова да продаде българите за пари и власт.

