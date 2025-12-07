НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Неймар и Сантос не просто се спасиха, а и се класираха Копа Судамерикана

          Така Сантос завършива на 12-ата позиция

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Сантос, предвождан от голямата си звезда и капитан Неймар, не просто остава в елита на Бразилия, а и се класира за Копа Судамерикана след успех с 3:0 у дома срещу бронзовия медалист Крузейро в мач от последния кръг.

          Ней не успя да се отчете с попадение, но бе полезен за атаките на своя тим. В рамките на само две минути през първата част, между 26-ата и 28-ата, Тасиано отбеляза две попадения. Час игра след началото точен за Сантос бе и Жоао Шмид.

          Така Сантос завършива на 12-ата позиция и заедно със Сао Пауло, Гремио, Коринтианс, РБ Брагантино и Атлетико Минейро ще играе във втория по сила клубен турнир в Южна Америка – Копа Судамерикана.

          Все пак, не е ясно дали Неймар ще бъде част от родния Сантос през 2026 година, след като договорът му изтича в края на настоящия месец. Емблематичният техничар ще направи всичко възможно да играе на Мондиал 2026 и завръщане в Европа не е изключено.

          В битката за оцеляване Витория и Интернасионал надделяха над Форталеза и Сеара, запазвайки елитния си статут, за разлика от вторите два. Заедно с Форталеза и Сеара към Серия Б се насочват отдавна изпадналите Жувентуде и Спорт Ресиде.

          В Копа Либертадорес ще играят шампионът Фламенго, Палмейрас, Крузейро, Мирасол и Флуминензе. Квалификации за надпреварата ще играят Ботафого и Баия. Вашку да Гама, Витория и Интернасионал са в „ничия земя“ – нито турнири, нито изпадане.

