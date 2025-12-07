Никола Цолов не успя да стигне до зоната на точките в Абу Даби

Никола Цолов завърши на 12-о място в последната надпревара от сезона във Формула 2. Българинът стартира надпреварата на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби“ именно от дванадесета позиция, след като получи наказание от три места по време на квалификацията в петък.

Вчера българинът спечели първите си точки, след като завърши трети в спринтовото състезание.

Основното състезание бе белязано от два сериозни инцидента, които доведоха до кола за сигурност на пистата.

Надпреварата бе спечелена от Джошуа Дюрксен от тима на AIX Реисинг, следван от Романс Станек (Инвикта) и Габриеле Мини (ПРЕМА).

Отборен шампион е Инвикта Рейсинг, защитавайки титлата си от миналата година. Между 10 и 12 декември ще има следсезонни тестове точно на „Яс Марина“.

В развитието на надпреварата стана ясно, че родният пилот може да бъде наказан. Цолов бе привикан от стюардите малко след като ссътезанието завърши, заради грешка при влизането в бокса.

Според първоначалните информации от пистата в Абу Даби, Никола е влязъл в бокса по-рано, което е било предпоставка за инцидент. Все още обаче не е ясно дали българинът ще бъде наказан реално за провинението си.

По принцип пилотите могат да бъдат наказани или за превишена скорост в бокса или опасно излизане от него на пистата.