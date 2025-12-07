Създадена е специална група в социалната мрежа Фейсбук, чиято основна цел е да документира и обедини „всички случаи на полицейски произвол и насилие на протеста на 1 декември“. Инициативата идва в отговор на събитията след мащабния антиправителствен протест, при който органите на реда задържаха над 70 души. Прокуратурата повдигна обвинения на 14 от задържаните, като за петима от тях бе поискана най-тежката мярка за неотклонение. В четвъртък Софийският районен съд уважи тези искания и ги остави в ареста, но решенията не са окончателни и подлежат на преразглеждане от Софийския градски съд през следващата седмица.

Администратори на групата са Десислава Алексиева и нейната дъщеря. Алексиева е майка на Николай Алексиев – един от младежите, оставени в ареста от съда. По покана на народния представител Елисавета Белобрадова (ДБ), Алексиева присъства в кулоарите на парламента в четвъртък, за да даде гласност на случая. Пред представители на медиите тя заяви, че синът ѝ е бил задържан без основание и е станал жертва на физическо насилие.

„Това, което знам е, че е бил спънат от полицай, след което е удрян с палка по главата, след което е бил напръскан със сълзотворен газ“, сподели майката на задържания младеж.

В новата онлайн платформа Алексиева призовава гражданите за активност: „Споделяйте снимки, видеа, разкази, копия от постановления, констативни актове със заличени лични данни, на които се виждат описанията на „извършените нарушения““. Целта е да се систематизира информация за всеки инцидент, свързан с превишаване на правата на органите на реда, включително случаи на „противозаконно задържане“, отказ от право на адвокат, подписване на показания под натиск и нарушаване на човешките права, като се посочват примери за лоши условия в ареста – „20 души в килия за трима и отказ от покриване на базови човешки потребности – храна, тоалетна“.

От своя страна институциите защитават действията на униформените. Директорът на СДВР Любомир Николов е категоричен, че полицията е действала „хуманно и по европейски“. Тази позиция бе подкрепена и от вътрешния министър Даниел Митов, който коментира казуса по време на парламентарния контрол в четвъртък. Изявлението му провокира нов протест същата вечер пред сградата на МВР с искане за оставката му.

В петък от СДВР изпратиха уточняващо съобщение до медиите, касаещо „предишните прояви“ на петимата младежи с наложени мерки за неотклонение. В списъка фигурират деяния като шофиране след употреба на наркотици, палеж, кражба, притежание на „кристали“ и „установена съпричастност към т. нар. „локали“. От разпространената от МВР информация обаче не става ясно дали някой от задържаните има влязла в сила присъда или повдигнато обвинение за изброените прояви.