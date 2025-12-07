Надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Националния осигурителен институт (НОИ) се събират, за да разгледат проектите за своите бюджети за следващата година. Действията следват постигнатото на 5 декември съгласие между правителството, синдикатите и работодателските организации относно основните параметри на държавната план-сметка за 2026 г.

Финансовият министър Теменужка Петкова разясни процедурата, според която Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, последвано от одобрение от Министерския съвет. Крайната цел е проектобюджетът да бъде депозиран в Народното събрание в следобедните часове на същия ден. Петкова уточни, че през почивните дни се работи интензивно по бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Здравната каса, които трябва да бъдат утвърдени от съответните надзорни органи съгласно постигнатите договорености.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов акцентира върху социалния пакет, като подчерта увеличението на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. След тригодишно задържане на нивата, сумата нараства от 780 лв. на 900 лв. Промяна има и при условията за връщане на работа на майката през втората година – тя вече ще получава 75% от обезщетението (675 лв.), вместо досегашните 50%.

„По този начин правим малка крачна напред в борбата с демографската криза, като се подпомага и икономиката на страната“, коментира Гуцанов.

В публикуваните от Министерството на финансите параметри е заложен дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 3,0% от БВП за 2026 г., който се очаква да спадне до 2,8% през 2027 г. и до 2,4% през 2028 г. Планираните приходи по КФП за 2026 г. възлизат на 50,402 млрд. евро, а разходите – на 54,051 млрд. евро.

Правителството предвижда минималната работна заплата да достигне 620,20 евро от 1 януари 2026 г. Същата сума е заложена и като минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Максималният осигурителен доход ще нарасне до 2300 евро от началото на 2026 г., с планирано увеличение до 2505 евро за 2027 г. и 2659 евро за 2028 г. Предвижда се и поетапно вдигане на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ – с 1 процентен пункт от 2027 г. и с още 2 процентни пункта от 2028 г.

В бюджета за 2026 г. е заложено началото на програма за подкрепа на лекарите специализанти на стойност 30 млн. евро, като се запазва и политиката за доходите на педагогическите специалисти.