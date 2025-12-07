НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          НачалоЕвропаПолитика

          Орбан пристига в Анкара на 8 декември за срещи с Ердоган и стратегически разговори

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Унгарският премиер Виктор Орбан ще пристигне в Анкара на 8 декември като гост на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи „Сабах“.

          Турски и унгарски министри ще участват в първата среща на Съвместния консултативен механизъм, а Орбан ще присъства и на седмото заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество между двете държави. Очаква се подписването на редица споразумения.

          От турска страна в консултативния механизъм ще участват:

          • външният министър Хакан Фидан
          • министърът на отбраната Яшар Гюлер
          • директорът на МИТ Ибрахим Кълън

          Унгарската делегация ще бъде ръководена от външния министър Петер Сиярто, който ще проведе и отделни разговори с Фидан.

