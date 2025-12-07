Орбан пристига в Анкара на 8 декември за срещи с Ердоган и стратегически разговори

Унгарският премиер Виктор Орбан ще пристигне в Анкара на 8 декември като гост на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи „Сабах“.
- Реклама -
Турски и унгарски министри ще участват в първата среща на Съвместния консултативен механизъм, а Орбан ще присъства и на седмото заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество между двете държави. Очаква се подписването на редица споразумения.
От турска страна в консултативния механизъм ще участват:
- външният министър Хакан Фидан
- министърът на отбраната Яшар Гюлер
- директорът на МИТ Ибрахим Кълън
Унгарската делегация ще бъде ръководена от външния министър Петер Сиярто, който ще проведе и отделни разговори с Фидан.
Унгарският премиер Виктор Орбан ще пристигне в Анкара на 8 декември като гост на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи „Сабах“.
- Реклама -
Турски и унгарски министри ще участват в първата среща на Съвместния консултативен механизъм, а Орбан ще присъства и на седмото заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество между двете държави. Очаква се подписването на редица споразумения.
От турска страна в консултативния механизъм ще участват:
- външният министър Хакан Фидан
- министърът на отбраната Яшар Гюлер
- директорът на МИТ Ибрахим Кълън
Унгарската делегация ще бъде ръководена от външния министър Петер Сиярто, който ще проведе и отделни разговори с Фидан.
НОМЕР ЕДНО ❤️