      неделя, 07.12.25
          Перфектен Ландо Норис направи нужното и стана световен шампион!

          Макс Верстапен спечели последното състезание в Абу Даби, но това не бе достатъчно за нидерландеца да защити титлата си

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ландо Норис спечели първа титлата във Формула 1. Това стана факт след като пилотът Макларън завърши трети в Гран при на Абу Даби, което му бе достатъчно, за да триумфира в крайното генерално класиране. Пръв на пистата „Яс Марина“ финишира четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул. Втори се нареди съотборникът на Норис – Оскар Пиастри. 

          Така Верстапен изостана само на две точки от Норис и не можа да спечели пета, за да изравни рекорда на легендарния Михаел Шумахер.

          Ландо Норис пък се превръща в 11-ия  англичанин, който печели световната титла във Формула 1. 26-годишният пилот е в отбора на Макларън от 2018 година – първоначално като резервен пилот, а година по-късно прави своя дебют.

          Младият британец може да се похвали със 152 старта във Формула 1. Спечелил е 11 състезания, а в 43 е завършвал на подиума.

          Днешният старт предложи напрежение от старта до финала. Верстапен потегли от полпозишън и водеше колоната в началните етапи, докато съотборникът на Норис – Оскар Пиастри, изигра ключова роля в стратегията на Макларън.

          Драматичен момент настъпи, когато Норис трябваше да се справя с трафика и защитата на Юки Цунода. Японецът опита да помогне на бившия си съотборник Верстапен, но Норис успя да го изпревари, макар и с цената на излизане от трасето, което предизвика полемики.

          В заключителната фаза на състезанието Верстапен си върна лидерството, изпреварвайки Пиастри, но се нуждаеше и Шарл Льоклер да задмине Норис, за да стопи точковия пасив. Това така и не се случи. Пилотът на Ферари остана зад британеца, което гарантира празненствата в бокса на Макларън.

