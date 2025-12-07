Президентът на Бенин: „Ситуацията е напълно под контрол“ след опит за преврат

Президентът на Бенин Патрис Талон се появи по държавната телевизия в неделя, за да увери гражданите, че положението в страната е стабилизирано след опита за военен преврат.

„Ситуацията е напълно под контрол и ви приканвам спокойно да продължите ежедневните си занимания още от тази вечер“, заяви Талон по Benin TV.

Той подчерта, че сигурността и общественият ред ще бъдат гарантирани на цялата територия на Бенин.