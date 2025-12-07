НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          Провал за Рома в Сардиния

          Каляри поднесе изненадата на кръга

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Каляри поднесе голямата изненада на кръга, след като съкруши Рома с 1:0 на „Унипол Домус“ и нанесе второ поредно поражение на „вълците“ в Серия А. Срещата на остров Сардиния дълго вървеше към нулево реми, но резервата Джанлука Гаетано се превърна в герой за домакините – в 82-ата минута той се измъкна зад отбраната и завърши хладнокръвно след подаване на Себастиано Еспозито.

          Рома усложни задачата си още след почивката, когато Зеки Челик бе изгонен в 52-ата минута и остави отбора на Даниеле Де Роси да доиграва мача с човек по-малко. Това се оказа фатално – столичани така и не намериха ритъм, а Каляри усети момента и нанесе своя удар.

          С поражението Рома се отдалечава от битката за върха и остава четвърти с 27 точки. Каляри пък най-сетне записа първа победа от септември и диша по-спокойно на 14-ото място с 14 пункта.

