      неделя, 07.12.25
          - Реклама -
          ПСЖ разби Рен с 5:0

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пари Сен Жермен изми срама от изненадващата загуба срещу Монако по най-категоричния възможен начин. Момчетата на Луис Енрике разгромиха намиращия се в отлична форма тим на Рен с 5:0 в мач от 15-ия кръг на Лига 1. В главно действащо лице на „Парк де Пренс“ се превърна Хвича Кварацхелия, който блесна с два гола и дирижираше играта, връщайки самочувствието на тима преди решаващото гостуване на Атлетик Билбао в Шампионската лига.

          Мачът започна в празнична коледна атмосфера, но на терена гостите от Рен, които бяха в серия от четири поредни победи, показаха зъби.

          Още в 26-ата минута Пачо трябваше да се намесва решаващо срещу Ал-Тамари. Минута по-късно вратарят Матвей Сафонов, заместващ Швалие, направи ключово спасяване след мощен шут на Ронжие. Руският страж отново блесна в 34-ата минута, отчайвайки Льопол.

          Въпреки опитите на гостите, класата на ПСЖ си каза думата в 28-ата минутаХвича Кварацхелия пое инициативата при бърза контраатака, финтира Франковски и Аит Будлал с лекота и с майсторски удар в левия ъгъл отбеляза за – 1:0.

          Доминацията на домакините удвои резултата в 39-ата минута. Баркола разтегли играта надясно към Жоао Невеш, който центрира перфектно за Сени Маюлу, и младият халф не сгреши за 2:0. Преди почивката Лий можеше да направи резултата класически, но пропусна след пас на Баркола.

          След паузата ПСЖ не намали оборотите. В 48-ата минута Маюлу нацели напречната греда след намеса на вратаря Самба. Стражът на Рен направи няколко добри спасявания срещу Кварацхелия и Баркола, задържайки тима си в мача до средата на полувремето.

          В 67-ата минута обаче интригата приключи след груба грешка на Брис Самба. Вратарят на гостите опита да разиграе, но Баркола му открадна топката, центрира към Маюлу, който технично я върна към Кварацхелия. Грузинецът бе безпощаден за втория си гол в мача – 3:0.

          Нещата за Рен станаха още по-лоши в 75-ата минута. Жаке, който вече имаше жълт картон, извърши грубо нарушение срещу Гонсало Рамос и бе изгонен с втори жълт и червен картон.

          Останали с човек повече, парижани се забавляваха в края. В 88-ата минута резервата Ибрахим Мбайе се възползва от численото предимство и покачи на 4:0. Точка на спора в добавеното време (90+2′) сложи „супер-резервата“ Гонсало Рамос, оформяйки крайното 5:0.

          С тази победа ПСЖ се върна на победния път и вече диша във врата на лидера Ланс, изоставайки само на точка. Рен пък се свлече до 6-ата позиция, прекъсвайки позитивната си серия.

