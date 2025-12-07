НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          Спектакъл от лава: Килауеа изригна отново с фонтани до 30 метра

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мощни фонтани от прясна лава избухнаха зрелищно от хавайския вулкан Килауеа, отбелязвайки почти една година от началото на последното му изригване, предаде АФП. Това е поредният епизод за един от най-активните вулкани в света.

          „Устойчиви фонтани лава с височина приблизително 15–30 метра изригват от северния отвор“, съобщи Хавайската служба за наблюдение на вулкани към USGS, добавяйки, че „височината на фонтаните се увеличава бързо“.

          Последният епизод от продължаващото изригване — 38-ият изблик на лава и газове — е започнал в 8:45 ч. местно време (20:45 българско), съобщиха от USGS.

          Подобна активност се наблюдава периодично от 23 декември 2024 г., когато започна изригването, и обикновено трае „ден или по-малко“.

          Всички изригвания остават ограничени в кратера Халемаʻумаʻu в националния парк Hawaii Volcanoes, като местните летища не се очаква да бъдат засегнати от вулканичен газ или пепел.

          Властите следят за повишени нива на вулканични газове и за т.нар. „косите на Пеле“ — фини нишки вулканично стъкло, които „често се образуват при фонтанни изригвания“ и могат да бъдат отнесени на повече от 15 км. Горещите фрагменти могат да падат в радиус от 1–3 км.

          Килауеа е изключително активен от 1983 г. насам и изригва редовно. Той е един от шестте действащи вулкана на Хаваите, редом с Мауна Лоа — най-големият вулкан в света.

          Макар да е значително по-малък от Мауна Лоа, Килауеа е далеч по-активен и често привлича туристи с хеликоптери, омагьосани от неговите огнени спектакли.

