Спектакъл от лава: Килауеа изригна отново с фонтани до 30 метра

Мощни фонтани от прясна лава избухнаха зрелищно от хавайския вулкан Килауеа, отбелязвайки почти една година от началото на последното му изригване, предаде АФП. Това е поредният епизод за един от най-активните вулкани в света.

„Устойчиви фонтани лава с височина приблизително 15–30 метра изригват от северния отвор“, съобщи Хавайската служба за наблюдение на вулкани към USGS, добавяйки, че „височината на фонтаните се увеличава бързо“. - Реклама -

Последният епизод от продължаващото изригване — 38-ият изблик на лава и газове — е започнал в 8:45 ч. местно време (20:45 българско), съобщиха от USGS.

Подобна активност се наблюдава периодично от 23 декември 2024 г., когато започна изригването, и обикновено трае „ден или по-малко“.

Всички изригвания остават ограничени в кратера Халемаʻумаʻu в националния парк Hawaii Volcanoes, като местните летища не се очаква да бъдат засегнати от вулканичен газ или пепел.

Властите следят за повишени нива на вулканични газове и за т.нар. „косите на Пеле“ — фини нишки вулканично стъкло, които „често се образуват при фонтанни изригвания“ и могат да бъдат отнесени на повече от 15 км. Горещите фрагменти могат да падат в радиус от 1–3 км.

Килауеа е изключително активен от 1983 г. насам и изригва редовно. Той е един от шестте действащи вулкана на Хаваите, редом с Мауна Лоа — най-големият вулкан в света.

Макар да е значително по-малък от Мауна Лоа, Килауеа е далеч по-активен и често привлича туристи с хеликоптери, омагьосани от неговите огнени спектакли.