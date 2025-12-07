Стотици протестираха в Тунис: Опозицията не е престъпление

Стотици хора излязоха по улиците на тунизийската столица под лозунга „Опозицията не е престъпление“, настоявайки за освобождаването на задържани активисти, предаде АФП.
Демонстрацията беше организирана след неотдавнашните арести на трима опозиционни фигури, обвинени в „заговор“ срещу държавата.
Тунис излезе от Арабската пролет като демокрация, но след като президентът Каис Саид концентрира властта през 2021 г., правозащитни организации предупреждават за сериозен обрат в свободите.
Десетки критици на Саид са преследвани или вкарани в затвора – някои по обвинения, свързани с тероризъм, други по закон от 2022 г., който забранява „разпространението на фалшива информация“.
Протестиращите носеха портрети на задържаните.
Амнести Интернешънъл заяви, че процесът и арестът на Шеби са част от „сляпата и репресивна ескалация“ на властите срещу критичните гласове.
