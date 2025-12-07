Стотици протестираха в Тунис: Опозицията не е престъпление

Стотици хора излязоха по улиците на тунизийската столица под лозунга „Опозицията не е престъпление“, настоявайки за освобождаването на задържани активисти, предаде АФП.

Демонстрацията беше организирана след неотдавнашните арести на трима опозиционни фигури, обвинени в „заговор“ срещу държавата.

Тунис излезе от Арабската пролет като демокрация, но след като президентът Каис Саид концентрира властта през 2021 г., правозащитни организации предупреждават за сериозен обрат в свободите.

Десетки критици на Саид са преследвани или вкарани в затвора – някои по обвинения, свързани с тероризъм, други по закон от 2022 г., който забранява „разпространението на фалшива информация“.

Протестиращите носеха портрети на задържаните.

„От преврата насам всичко се промени. Свободите ни бяха отнемани постепенно, въпреки че направихме революция“, каза Хаджер Шеби, дъщеря на опозиционера Ахмед Нежиб Шеби, един от последно арестуваните.

Амнести Интернешънъл заяви, че процесът и арестът на Шеби са част от „сляпата и репресивна ескалация“ на властите срещу критичните гласове.