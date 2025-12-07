НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 07.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Структурите на ДПС около Пеевски свикват контрапротести в защита на кабинета „Желязков“

          1
          139
          СНМКА: Фейсбук
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Областни структури на Движението за права и свободи (ДПС), начело с лидера Делян Пеевски, организират поредица от контрапротести в подкрепа на проектокабинета „Желязков“. Мобилизацията е насрочена за вторник, 9 декември, като началният час на събитията е 18:00. Информацията бе потвърдена чрез официалните страници и групи на партията във Фейсбук за областите Благоевград, Силистра, Враца и Велико Търново.

          - Реклама -

          От партийната структура в Благоевград обявиха, че след проведен разширен областен съвет е взето решение за действия. „Каним всички на 09.12.2025 г. от 18:00 ч. в центъра на град Белица, за да покажем вярата си в хармонията, взаимното уважение и единството“, се казва в тяхното съобщение.

          ДПС-Враца също излезе с призив към симпатизантите си: „ПП ДПС организира контрапротест в подкрепа на правителството, в защита на политическата стабилност и демократичния ред в страната. Вторник, 18:00 часа, Центърът на гр. Враца“.

          Във Велико Търново днес се проведе заседание на разширения областен съвет, на което бе решено да се пристъпи към „организиране на мирен протест в подкрепа на Кабинета “Желязков”!“. Събитието в старопрестолния град ще се проведе пред паметника „Майка България“ в 18:00 часа.

          В събота заседания са провели и областните координатори в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище и Русе. За момента тези структури единствено декларират твърда подкрепа за Делян Пеевски, без да са обявили официално протестни действия. На срещата в Хасково са присъствали народните представители Станислав Анастасов и Ербил Халим.

          За подготовката на подобни действия предупреди още в петък съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Тогава лидерът на ДПС Делян Пеевски събра партийния актив на закрита за медиите среща в столичен хотел. На разпространени кадри от събитието бяха забелязани кметовете на Кърджали и Белица – Ерол Мюмюн и Радослав Ревански.

          Областни структури на Движението за права и свободи (ДПС), начело с лидера Делян Пеевски, организират поредица от контрапротести в подкрепа на проектокабинета „Желязков“. Мобилизацията е насрочена за вторник, 9 декември, като началният час на събитията е 18:00. Информацията бе потвърдена чрез официалните страници и групи на партията във Фейсбук за областите Благоевград, Силистра, Враца и Велико Търново.

          - Реклама -

          От партийната структура в Благоевград обявиха, че след проведен разширен областен съвет е взето решение за действия. „Каним всички на 09.12.2025 г. от 18:00 ч. в центъра на град Белица, за да покажем вярата си в хармонията, взаимното уважение и единството“, се казва в тяхното съобщение.

          ДПС-Враца също излезе с призив към симпатизантите си: „ПП ДПС организира контрапротест в подкрепа на правителството, в защита на политическата стабилност и демократичния ред в страната. Вторник, 18:00 часа, Центърът на гр. Враца“.

          Във Велико Търново днес се проведе заседание на разширения областен съвет, на което бе решено да се пристъпи към „организиране на мирен протест в подкрепа на Кабинета “Желязков”!“. Събитието в старопрестолния град ще се проведе пред паметника „Майка България“ в 18:00 часа.

          В събота заседания са провели и областните координатори в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище и Русе. За момента тези структури единствено декларират твърда подкрепа за Делян Пеевски, без да са обявили официално протестни действия. На срещата в Хасково са присъствали народните представители Станислав Анастасов и Ербил Халим.

          За подготовката на подобни действия предупреди още в петък съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Тогава лидерът на ДПС Делян Пеевски събра партийния актив на закрита за медиите среща в столичен хотел. На разпространени кадри от събитието бяха забелязани кметовете на Кърджали и Белица – Ерол Мюмюн и Радослав Ревански.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Надзорният съвет на НОИ прие единодушно бюджета на ДОО за 2026 година

          Владимир Висоцки -
          Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) даде единодушно одобрение на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Новината бе потвърдена след края на заседанието...
          Общество

          Нова Фейсбук инициатива обединява сигнали за полицейски произвол след протеста на 1 декември

          Владимир Висоцки -
          Създадена е специална група в социалната мрежа Фейсбук, чиято основна цел е да документира и обедини „всички случаи на полицейски произвол и насилие на...
          Политика

          Калин Стоянов атакува Демерджиев: Разбира от провокатори, но не и от работата на полицията

          Владимир Висоцки -
          Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов публикува остра позиция в социалните мрежи, насочена срещу предшественика му на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions