Областни структури на Движението за права и свободи (ДПС), начело с лидера Делян Пеевски, организират поредица от контрапротести в подкрепа на проектокабинета „Желязков“. Мобилизацията е насрочена за вторник, 9 декември, като началният час на събитията е 18:00. Информацията бе потвърдена чрез официалните страници и групи на партията във Фейсбук за областите Благоевград, Силистра, Враца и Велико Търново.

От партийната структура в Благоевград обявиха, че след проведен разширен областен съвет е взето решение за действия. „Каним всички на 09.12.2025 г. от 18:00 ч. в центъра на град Белица, за да покажем вярата си в хармонията, взаимното уважение и единството“, се казва в тяхното съобщение.

ДПС-Враца също излезе с призив към симпатизантите си: „ПП ДПС организира контрапротест в подкрепа на правителството, в защита на политическата стабилност и демократичния ред в страната. Вторник, 18:00 часа, Центърът на гр. Враца“.

Във Велико Търново днес се проведе заседание на разширения областен съвет, на което бе решено да се пристъпи към „организиране на мирен протест в подкрепа на Кабинета “Желязков”!“. Събитието в старопрестолния град ще се проведе пред паметника „Майка България“ в 18:00 часа.

В събота заседания са провели и областните координатори в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище и Русе. За момента тези структури единствено декларират твърда подкрепа за Делян Пеевски, без да са обявили официално протестни действия. На срещата в Хасково са присъствали народните представители Станислав Анастасов и Ербил Халим.

За подготовката на подобни действия предупреди още в петък съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Тогава лидерът на ДПС Делян Пеевски събра партийния актив на закрита за медиите среща в столичен хотел. На разпространени кадри от събитието бяха забелязани кметовете на Кърджали и Белица – Ерол Мюмюн и Радослав Ревански.