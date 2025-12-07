НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп-младши: Корупцията в Украйна подкопава мира; баща му може да се оттегли от процеса

          7
          287
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Доналд Тръмп-младши разкритикува корупцията в Украйна и намекна, че неговият баща – текущият президент на Америка Доналд Тръмп – може да се оттегли от мирния процес, ако Киев не постигне споразумение с Русия.

          - Реклама -

          Той говори на форум в Доха, където се събират правителствени представители и международни участници. Според „Политико“ Тръмп-младши подчертал, че Украйна от години е парализирана от корупция в официалните си редици, която според него подхранва войната както в Киев, така и в Москва.

          Той отправи критики и към украинския президент Володимир Зеленски, който е под натиск заради разследване за корупция, свързано с негови приближени. Един от тях – Андрий Ермак – наскоро подаде оставка. Самият Зеленски не е обвинен в корупция.

          „Поради войната и защото е един от най-големите маркетинг специалисти, Зеленски се превърна в божество за левите, за които той не можеше да сгреши“, каза Тръмп-младши.

          Според него Зеленски удължава войната, защото „знае, че никога няма да спечели изборите, ако тя приключи“, и заяви, че Украйна била „по-корумпирана от Русия“.

          На въпрос дали президент Тръмп може да се оттегли от Украйна, той отговори:

          „Мисля, че може“.

          „Хубавото при баща ми е, че никога не знаеш какво ще направи. Това го прави непредсказуем и принуждава всички да се отнасят към него с интелектуална честност“, добави той.

          Тръмп-младши припомни, че администрацията на Тръмп настоява за мирно споразумение между Русия и Украйна, но без успех.

          Критики към ЕС и твърдения за украинско богатство в Монако

          Тръмп-младши критикува върховния представител на ЕС Кая Калас, твърдейки, че европейските санкции „не работят“ и само са повишили цената на петрола, който финансира руската война.

          Той заяви, че по време на кампанията през 2022 г. почти никой избирател не поставял войната в Украйна сред най-важните проблеми. За него рисковете от венецуелски лодки, превозващи фентанил към САЩ, били „много по-ясна заплаха“.

          Той отправи и непотвърдени твърдения:

          „50% от суперколите в Монако бяха с украински номера. Богатите избягаха и оставиха селската класа да се сражава“.

          Отношенията на Тръмп с Украйна и Русия

          Президентът Тръмп поддържа сложни отношения с Украйна и Зеленски, като често демонстрира симпатия към Путин. Неговият екип упражнява натиск върху Киев да се откаже от територии като част от мирен план.

          Тръмп-младши защити твърдите действия на баща си срещу наркокартелите, включително въздушните удари срещу лодки в Карибите.

          „Това е по-голяма заплаха за САЩ от всичко, което се случва в Украйна или Русия“, каза той.

          Катар, бизнес интереси и възможно политическо бъдеще

          Тръмп-младши се появи на сцената със своя бизнес партньор Омид Малик от фирмата 1789 Capital. Той се пошегува дали баща му ще се кандидатира за трети мандат – конституционно невъзможно – и отбеляза:

          „Забавно е да гледаш как главите на левите експлодират, когато той повдигне тази тема.“

          Семейство Тръмп развива финансови връзки с Катар и други богати петролни държави, включително проект за луксозен голф курорт в Катар. Това породи критики, че обвиненията им към Украйна са лицемерни.

          Връзките между администрацията и Катар станаха обект на внимание, когато арабската държава предостави на САЩ луксозен Boeing 747, който да бъде преустроен за нов Air Force One.

          Тръмп-младши не изключи възможна бъдеща собствена кандидатура:

          „Може би един ден.“

          Доналд Тръмп-младши разкритикува корупцията в Украйна и намекна, че неговият баща – текущият президент на Америка Доналд Тръмп – може да се оттегли от мирния процес, ако Киев не постигне споразумение с Русия.

          - Реклама -

          Той говори на форум в Доха, където се събират правителствени представители и международни участници. Според „Политико“ Тръмп-младши подчертал, че Украйна от години е парализирана от корупция в официалните си редици, която според него подхранва войната както в Киев, така и в Москва.

          Той отправи критики и към украинския президент Володимир Зеленски, който е под натиск заради разследване за корупция, свързано с негови приближени. Един от тях – Андрий Ермак – наскоро подаде оставка. Самият Зеленски не е обвинен в корупция.

          „Поради войната и защото е един от най-големите маркетинг специалисти, Зеленски се превърна в божество за левите, за които той не можеше да сгреши“, каза Тръмп-младши.

          Според него Зеленски удължава войната, защото „знае, че никога няма да спечели изборите, ако тя приключи“, и заяви, че Украйна била „по-корумпирана от Русия“.

          На въпрос дали президент Тръмп може да се оттегли от Украйна, той отговори:

          „Мисля, че може“.

          „Хубавото при баща ми е, че никога не знаеш какво ще направи. Това го прави непредсказуем и принуждава всички да се отнасят към него с интелектуална честност“, добави той.

          Тръмп-младши припомни, че администрацията на Тръмп настоява за мирно споразумение между Русия и Украйна, но без успех.

          Критики към ЕС и твърдения за украинско богатство в Монако

          Тръмп-младши критикува върховния представител на ЕС Кая Калас, твърдейки, че европейските санкции „не работят“ и само са повишили цената на петрола, който финансира руската война.

          Той заяви, че по време на кампанията през 2022 г. почти никой избирател не поставял войната в Украйна сред най-важните проблеми. За него рисковете от венецуелски лодки, превозващи фентанил към САЩ, били „много по-ясна заплаха“.

          Той отправи и непотвърдени твърдения:

          „50% от суперколите в Монако бяха с украински номера. Богатите избягаха и оставиха селската класа да се сражава“.

          Отношенията на Тръмп с Украйна и Русия

          Президентът Тръмп поддържа сложни отношения с Украйна и Зеленски, като често демонстрира симпатия към Путин. Неговият екип упражнява натиск върху Киев да се откаже от територии като част от мирен план.

          Тръмп-младши защити твърдите действия на баща си срещу наркокартелите, включително въздушните удари срещу лодки в Карибите.

          „Това е по-голяма заплаха за САЩ от всичко, което се случва в Украйна или Русия“, каза той.

          Катар, бизнес интереси и възможно политическо бъдеще

          Тръмп-младши се появи на сцената със своя бизнес партньор Омид Малик от фирмата 1789 Capital. Той се пошегува дали баща му ще се кандидатира за трети мандат – конституционно невъзможно – и отбеляза:

          „Забавно е да гледаш как главите на левите експлодират, когато той повдигне тази тема.“

          Семейство Тръмп развива финансови връзки с Катар и други богати петролни държави, включително проект за луксозен голф курорт в Катар. Това породи критики, че обвиненията им към Украйна са лицемерни.

          Връзките между администрацията и Катар станаха обект на внимание, когато арабската държава предостави на САЩ луксозен Boeing 747, който да бъде преустроен за нов Air Force One.

          Тръмп-младши не изключи възможна бъдеща собствена кандидатура:

          „Може би един ден.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Президентът на Бенин: „Ситуацията е напълно под контрол“ след опит за преврат

          Красимир Попов -
          Президентът на Бенин Патрис Талон се появи по държавната телевизия в неделя, за да увери гражданите, че положението в страната е стабилизирано след опита...
          Политика

          Митов: МВР запази живота на гражданите и задържа провокаторите – политическата отговорност е на лидерите на протеста

          Красимир Попов -
          Протестът там, където е бил разрешен, е протекъл спокойно, а проблемите са започнали, когато част от лидерите му са поведели неразрешено шествие. Това заяви...
          Политика

          Избирателната активност в Хонконг – 31,9%, втората най-ниска в историята

          Красимир Попов -
          Изборите за законодателната власт в Хонконг приключиха с избирателна активност от 31,9%, малко по-висока от тази на предишните избори през 2021 г., съобщи Избирателната...

          7 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions