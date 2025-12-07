Тръмп-младши: Корупцията в Украйна подкопава мира; баща му може да се оттегли от процеса

Доналд Тръмп-младши разкритикува корупцията в Украйна и намекна, че неговият баща – текущият президент на Америка Доналд Тръмп – може да се оттегли от мирния процес, ако Киев не постигне споразумение с Русия.

Той говори на форум в Доха, където се събират правителствени представители и международни участници. Според „Политико“ Тръмп-младши подчертал, че Украйна от години е парализирана от корупция в официалните си редици, която според него подхранва войната както в Киев, така и в Москва.

Той отправи критики и към украинския президент Володимир Зеленски, който е под натиск заради разследване за корупция, свързано с негови приближени. Един от тях – Андрий Ермак – наскоро подаде оставка. Самият Зеленски не е обвинен в корупция.

„Поради войната и защото е един от най-големите маркетинг специалисти, Зеленски се превърна в божество за левите, за които той не можеше да сгреши“, каза Тръмп-младши.

Според него Зеленски удължава войната, защото „знае, че никога няма да спечели изборите, ако тя приключи“, и заяви, че Украйна била „по-корумпирана от Русия“.

На въпрос дали президент Тръмп може да се оттегли от Украйна, той отговори:

„Мисля, че може“.

„Хубавото при баща ми е, че никога не знаеш какво ще направи. Това го прави непредсказуем и принуждава всички да се отнасят към него с интелектуална честност“, добави той.

Тръмп-младши припомни, че администрацията на Тръмп настоява за мирно споразумение между Русия и Украйна, но без успех.

Критики към ЕС и твърдения за украинско богатство в Монако

Тръмп-младши критикува върховния представител на ЕС Кая Калас, твърдейки, че европейските санкции „не работят“ и само са повишили цената на петрола, който финансира руската война.

Той заяви, че по време на кампанията през 2022 г. почти никой избирател не поставял войната в Украйна сред най-важните проблеми. За него рисковете от венецуелски лодки, превозващи фентанил към САЩ, били „много по-ясна заплаха“.

Той отправи и непотвърдени твърдения:

„50% от суперколите в Монако бяха с украински номера. Богатите избягаха и оставиха селската класа да се сражава“.

Отношенията на Тръмп с Украйна и Русия

Президентът Тръмп поддържа сложни отношения с Украйна и Зеленски, като често демонстрира симпатия към Путин. Неговият екип упражнява натиск върху Киев да се откаже от територии като част от мирен план.

Тръмп-младши защити твърдите действия на баща си срещу наркокартелите, включително въздушните удари срещу лодки в Карибите.

„Това е по-голяма заплаха за САЩ от всичко, което се случва в Украйна или Русия“, каза той.

Катар, бизнес интереси и възможно политическо бъдеще

Тръмп-младши се появи на сцената със своя бизнес партньор Омид Малик от фирмата 1789 Capital. Той се пошегува дали баща му ще се кандидатира за трети мандат – конституционно невъзможно – и отбеляза:

„Забавно е да гледаш как главите на левите експлодират, когато той повдигне тази тема.“

Семейство Тръмп развива финансови връзки с Катар и други богати петролни държави, включително проект за луксозен голф курорт в Катар. Това породи критики, че обвиненията им към Украйна са лицемерни.

Връзките между администрацията и Катар станаха обект на внимание, когато арабската държава предостави на САЩ луксозен Boeing 747, който да бъде преустроен за нов Air Force One.

Тръмп-младши не изключи възможна бъдеща собствена кандидатура: