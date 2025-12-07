НА ЖИВО
      неделя, 07.12.25
          Спорт

          Триумф за ПАОК и Десподов в дербито

          Кирил се появи като резерва срещу Арис

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПАОК с капитана на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов, победи като домакин Арис в дербито на Солун от 13-ия кръг на гръцката Суперлига.

          Нашето момче влезе като резерва в 67-ата минута на мястото на  Лука Иванушец.

          Бразилецът Тайсон откри резултата в 28-ата минута в полза на ПАОК. Секунди преди почивката обаче градският съперник изравни с попадение на Фредрик Йенсен.
          Това обаче не беше всичко за първото полувреме. В шестата минута на добавеното време ПАОК получи дузпа, която направилият страхотен мач Йоргос Якумакис вкара за 2:1.

          Отново той в 48-ата минута се разписа за 3:1 след асистенция на Андрия Живкович.

          След 10-ата си победа за сезона и втора поредна ПАОК е на второто място в класирането, на 2 точки зад лидера Олимпиакос.

