      неделя, 07.12.25
          Спорт

          Валенсия показа характер срещу Севиля

          Севиля заема 12-ата позиция с актив от 17 точки, докато Валенсия е на 15-о място с две по-малко

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Валенсия измъкна точка от Севиля с гол в последната минута при реми 1:1 на „Местая“ в мач от 15-ия кръг на Ла Лига. Преди срещата „прилепите“ излязоха със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, а публиката започна да скандира „Любо, Любо“.

          Първата част премина без голове и без кой знае какви ситуации, а в 58-ата минута Севиля излезе напред в резултата. Сесар Тарега направи опит да пресече подаване, но вместо това намесата му коства гол, след като прати топката в собствената си врата – 0:1.

          В третата минута от добавеното време Валенсия стигна до изравнително попадение, показвайки характер, донесъл и точката. Филип Угринич осигури добро подаване за Уго Дуро в наказателното поле, а нападателят нанесе прецизен удар под гредата за крайното 1:1.

          По този начин двата тима остават близки в класирането, все още далеч от европейските квоти, но в опасна близост до зоната на изпадащите. Севиля заема 12-ата позиция с актив от 17 точки, докато Валенсия е на 15-о място с две по-малко, 15, на три над опасната зона.

