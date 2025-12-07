Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер

Успешна въздушна акция евакуира трима души от екипажа на танкера, който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол, като същевременно достави храна и вода на останалите моряци.

- Реклама -

Малко след 14:20 ч. вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ достигна района на кораба. От хеликоптера се спусна човек, който предаде помощта. Операцията е резултат от съвместните действия на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, които предварително са синхронизирали усилията си за оказване на помощ на екипажа.

Моряците са били евакуирани при втори полет, който е доставил на борда и генератор. Евакуираните са заявили, че не се чувстват добре.

Морето и днес е останало бурно, което е попречило да бъдат предприети действия за евакуация на екипажа по море или за провлачване на кораба към безопасно място.

Министерството на околната среда и водите започва спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер. Междувременно стана ясно, че Басейнова дирекция – Варна е разположила измервателни уреди. Взети са проби от водата между Созопол и Резово, които трябва да установят състоянието на морската вода и евентуално наличие на замърсяване.