НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 07.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Успешна въздушна акция евакуира трима души от екипажа на танкера, който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол, като същевременно достави храна и вода на останалите моряци.

          - Реклама -

          Малко след 14:20 ч. вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ достигна района на кораба. От хеликоптера се спусна човек, който предаде помощта. Операцията е резултат от съвместните действия на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, които предварително са синхронизирали усилията си за оказване на помощ на екипажа.

          Моряците са били евакуирани при втори полет, който е доставил на борда и генератор. Евакуираните са заявили, че не се чувстват добре.

          Морето и днес е останало бурно, което е попречило да бъдат предприети действия за евакуация на екипажа по море или за провлачване на кораба към безопасно място.

          Министерството на околната среда и водите започва спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер. Междувременно стана ясно, че Басейнова дирекция – Варна е разположила измервателни уреди. Взети са проби от водата между Созопол и Резово, които трябва да установят състоянието на морската вода и евентуално наличие на замърсяване.

          Успешна въздушна акция евакуира трима души от екипажа на танкера, който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол, като същевременно достави храна и вода на останалите моряци.

          - Реклама -

          Малко след 14:20 ч. вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ достигна района на кораба. От хеликоптера се спусна човек, който предаде помощта. Операцията е резултат от съвместните действия на Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, които предварително са синхронизирали усилията си за оказване на помощ на екипажа.

          Моряците са били евакуирани при втори полет, който е доставил на борда и генератор. Евакуираните са заявили, че не се чувстват добре.

          Морето и днес е останало бурно, което е попречило да бъдат предприети действия за евакуация на екипажа по море или за провлачване на кораба към безопасно място.

          Министерството на околната среда и водите започва спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер. Междувременно стана ясно, че Басейнова дирекция – Варна е разположила измервателни уреди. Взети са проби от водата между Созопол и Резово, които трябва да установят състоянието на морската вода и евентуално наличие на замърсяване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митов: МВР запази живота на гражданите и задържа провокаторите – политическата отговорност е на лидерите на протеста

          Красимир Попов -
          Протестът там, където е бил разрешен, е протекъл спокойно, а проблемите са започнали, когато част от лидерите му са поведели неразрешено шествие. Това заяви...
          Общество

          Иво Сиромахов с остра критика: „Политиците осребряват ентусиазма на децата си“

          Владимир Висоцки -
          Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува остър коментар в социалните мрежи, в който разкритикува политическите лидери заради поведението им на фона на протестите на...
          Икономика

          Надзорният съвет на НОИ прие единодушно бюджета на ДОО за 2026 година

          Владимир Висоцки -
          Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) даде единодушно одобрение на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Новината бе потвърдена след края на заседанието...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions