      понеделник, 08.12.25
          Инциденти

          Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси района на Тушба в турската провинция Ван

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Тушба, един от централните окръзи на провинция Ван в Източна Турция.

          Трусът е усетен в неделя вечерта в 22:17 ч. местно време. Подобен магнитуд може да бъде усетен на закрито и да предизвика леко разклащане на предмети.

