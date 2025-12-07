НА ЖИВО
          Земетресение с магнитуд 7 разтърси района между Аляска и Канада

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мощен трус с магнитуд 7 разтърси планински и слабо населен район по границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон, предаде АФП.

          Земетресението, регистрирано в 20:41 GMT (22:41 българско време), бе последвано от два бързи вторични труса с магнитуд 5,6 и 5,3.

          Епицентърът се е намирал на около 248 км западно от Уайтхорс, столицата на Юкон, и на 370 км северозападно от Джуно, столицата на Аляска.

          Според Системата за предупреждение за цунами на САЩ няма опасност от цунами.

