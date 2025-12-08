4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че очаква турският посланик в България да предостави информация за причините, довели до появата на танкера „Кайрос“ край бреговете на Ахтопол.

„Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация", каза министърът пред журналисти във Варна.

На въпрос дали ще разговаря с турските си колеги, Запрянов подчерта, че случаят няма характер на военен въпрос между двете държави.

Благодарности към екипите, участвали в спасителните операции

Министърът изказа признателност към военнослужещите, участвали в акциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, като допълни, че те ще бъдат наградени за професионалните си действия.

„Военнослужещите реагираха своевременно и координирано. Заслужават признание за своята работа“, посочи Запрянов.

Нов етап от евакуацията

Четирима членове на екипажа на заседналия танкер са били евакуирани тази сутрин.

От Министерството на отбраната съобщиха, че операцията е извършена успешно от военнослужещи на Военноморските сили с хеликоптер „Пантер“.

Корабът „Кайрос“ заседна край Ахтопол преди три дни след серия удари от украински подводни дронове и остава под наблюдение от българските институции.