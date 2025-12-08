НА ЖИВО
          4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че очаква турският посланик в България да предостави информация за причините, довели до появата на танкера „Кайрос“ край бреговете на Ахтопол.

          „Говорим за добросъседство и се надявам турската страна да бъде открита и да сподели информация“, каза министърът пред журналисти във Варна.

          На въпрос дали ще разговаря с турските си колеги, Запрянов подчерта, че случаят няма характер на военен въпрос между двете държави.

          Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер Вертолет „Пантер“ евакуира трима моряци от блокирания край Ахтопол танкер

          Благодарности към екипите, участвали в спасителните операции

          Министърът изказа признателност към военнослужещите, участвали в акциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, като допълни, че те ще бъдат наградени за професионалните си действия.

          „Военнослужещите реагираха своевременно и координирано. Заслужават признание за своята работа“, посочи Запрянов.

          Нов етап от евакуацията

          Четирима членове на екипажа на заседналия танкер са били евакуирани тази сутрин.
          От Министерството на отбраната съобщиха, че операцията е извършена успешно от военнослужещи на Военноморските сили с хеликоптер „Пантер“.

          Корабът „Кайрос“ заседна край Ахтопол преди три дни след серия удари от украински подводни дронове и остава под наблюдение от българските институции.

