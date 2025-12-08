4 дни по-късно: Министърът на отбраната с първи коментар за ударения и изоставен танкер

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че очаква турският посланик в България да предостави информация за причините, довели до появата на танкера „Кайрос“ край бреговете на Ахтопол.
На въпрос дали ще разговаря с турските си колеги, Запрянов подчерта, че случаят няма характер на военен въпрос между двете държави.
Благодарности към екипите, участвали в спасителните операции
Министърът изказа признателност към военнослужещите, участвали в акциите по оказване на помощ и евакуация на моряците от танкера „Кайрос“ на 7 и 8 декември, като допълни, че те ще бъдат наградени за професионалните си действия.
Нов етап от евакуацията
Четирима членове на екипажа на заседналия танкер са били евакуирани тази сутрин. От Министерството на отбраната съобщиха, че операцията е извършена успешно от военнослужещи на Военноморските сили с хеликоптер „Пантер“.
Корабът „Кайрос“ заседна край Ахтопол преди три дни след серия удари от украински подводни дронове и остава под наблюдение от българските институции.
