460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава до 460,17 евро. Това е разписано в проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., одобрен от правителството. Обезщетението при връщане на работа преди детето да навърши 2 години също нараства – от 50% на 75%, уточняват от Министерския съвет.

Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро, като се очаква ръст от 8,5%. Увеличението значително надвишава прогнозната инфлация от 3,5%, което означава, че реалната покупателна способност на възрастните хора ще продължи да се подобрява.

От 1 юли 2026 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило – с увеличение между 7% и 8%. От същата дата:

Минималната пенсия за стаж и възраст при пълен стаж нараства от 322,37 евро на 346,87 евро .

при пълен стаж нараства от 322,37 евро на . Социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки също се увеличават с определения процент.

През 2026 г. условията за пенсиониране за трета категория труд стават:

за жените – 62 години и 6 месеца възраст и 36 години и 10 месеца стаж;

възраст и стаж; за мъжете – 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца стаж.

Разходите за изплащане на пенсии през 2026 г. възлизат на 13,421 млрд. евро, или 11,3% от прогнозния БВП. Това е увеличение с 1,097 млрд. евро спрямо 2025 г., което прави ръст от 8,9%.

От 1 януари 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се се изравнява с новата минимална работна заплата – 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички лица става 2 300 евро.