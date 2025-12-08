НА ЖИВО
          Арестуваха международна престъпна група за наркотрафик, ръководена от Сърджан Шошкич

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Четирима членове на организирана престъпна група, заподозряна в контрабанда на големи количества наркотици в Европа, бяха задържани при международна полицейска операция, съобщи БГНЕС. За лидер на мрежата се сочи Сърджан Шошкич, арестуван в Сърбия.

          Според местната Нова телевизия, Шошкич е разполагал с транспортни фирми в Словения, България и Словакия, използвани за незаконна дейност. Той и съучастникът му Д. С. са задържани в Сърбия, Й. П. — в Испания на 27 ноември, а С. Р. — в Австрия още на 21 март тази година.

          Разследващите твърдят, че от 4 декември 2024 г. групата е произвеждала и разпространявала наркотици в няколко държави. Само конфискуваните количества в Испания и Австрия се оценяват на над 3 милиона евро.

          „Шошкич е бил организатор на престъпната група, собственик на транспортната фирма ‘Vaki trans’ в Словения. По всяка вероятност е предоставил тази фирма на групата, като е осигурил камиони и шофьори, които редовно превозвали стоки, но тайно транспортирали и наркотици“, съобщи JTOK.

          Престъпната мрежа е внесла контрабандно около 81,2 кг кокаин, 110 кг марихуана и 15 000 евро, като е разполагала и с луксозни автомобили, използвани при дейността ѝ.

