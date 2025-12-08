НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Атина започна демонтаж на тролейбусните кабели: 70% от мрежата ще бъде премахната

          0
          40
          Снимка: Alexander B. / Thebulgarianrail / Facebook
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Работни екипи започнаха демонтирането на първия участък от тролейбусните кабели по крайбрежните улици на Атина, поставяйки началото на широка реорганизация на обществения транспорт.

          - Реклама -

          Министерството на транспорта планира постепенно да замени тролейбусите с ново поколение електрически автобуси в участъци с усложнено движение.

          Според оценките на ведомството около 70% от кабелната мрежа в региона — общо 143 километра — ще бъде демонтирана. Тролейбусни линии ще останат само по основни, праволинейни булеварди, където избраните маршрути ще бъдат концентрирани, за да се подобри честотата и да се запази услугата.

          Публикуваните от министерството карти показват как сегашната „гъста и лабиринтна“ тролейбусна система ще бъде заменена от по-опростено трасе, ограничено до главните градски артерии.

          Маршрутите в засегнатите райони ще продължат да се обслужват от електрически или конвенционални автобуси.

          Работни екипи започнаха демонтирането на първия участък от тролейбусните кабели по крайбрежните улици на Атина, поставяйки началото на широка реорганизация на обществения транспорт.

          - Реклама -

          Министерството на транспорта планира постепенно да замени тролейбусите с ново поколение електрически автобуси в участъци с усложнено движение.

          Според оценките на ведомството около 70% от кабелната мрежа в региона — общо 143 километра — ще бъде демонтирана. Тролейбусни линии ще останат само по основни, праволинейни булеварди, където избраните маршрути ще бъдат концентрирани, за да се подобри честотата и да се запази услугата.

          Публикуваните от министерството карти показват как сегашната „гъста и лабиринтна“ тролейбусна система ще бъде заменена от по-опростено трасе, ограничено до главните градски артерии.

          Маршрутите в засегнатите райони ще продължат да се обслужват от електрически или конвенционални автобуси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси района на Тушба в турската провинция Ван

          Красимир Попов -
          Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Тушба, един от централните окръзи на провинция Ван в Източна Турция. Трусът...
          Политика

          Чиприан Чуку печели изборите за кмет на Букурещ с 35,82% при 95% преброени бюлетини – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Чиприан Чуку, кандидат на Националнолибералната партия, спечели кметските избори в Букурещ. При преброени 95% от бюлетините той получава 198 293 гласа (35,82%). Изненадващо на второ...
          Политика

          Частичните местни избори в Букурещ завършиха с 31,5% активност – по-ниска от юни, но по-висока от прогнозите

          Красимир Попов -
          В Букурещ се проведоха частични местни избори, след като досегашният кмет на румънската столица Никушор Дан беше избран за президент. За поста се състезаваха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions