Атина започна демонтаж на тролейбусните кабели: 70% от мрежата ще бъде премахната

Работни екипи започнаха демонтирането на първия участък от тролейбусните кабели по крайбрежните улици на Атина, поставяйки началото на широка реорганизация на обществения транспорт.

Министерството на транспорта планира постепенно да замени тролейбусите с ново поколение електрически автобуси в участъци с усложнено движение.

Според оценките на ведомството около 70% от кабелната мрежа в региона — общо 143 километра — ще бъде демонтирана. Тролейбусни линии ще останат само по основни, праволинейни булеварди, където избраните маршрути ще бъдат концентрирани, за да се подобри честотата и да се запази услугата.

Публикуваните от министерството карти показват как сегашната „гъста и лабиринтна“ тролейбусна система ще бъде заменена от по-опростено трасе, ограничено до главните градски артерии.

Маршрутите в засегнатите райони ще продължат да се обслужват от електрически или конвенционални автобуси.