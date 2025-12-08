Axios: САЩ, Израел и Катар са провели тайна среща в Ню Йорк на 7 декември

Съединените щати, Израел и Катар са участвали в тайна тристранна среща в Ню Йорк на 7 декември, съобщиха източници на американското издание Axios. Информацията идва месеци след като израелски изтребители нанесоха въздушен удар по Доха, насочен към ръководни фигури на „Хамас“ — операция, която не успя.
Според източниците това е „най-високопоставената среща между трите държави“ от сключването на споразумението за прекратяване на войната в Газа, в чието договаряне Катар игра ключова роля. Белият дом не потвърди информацията пред АФП.
Кой е присъствал?
По данни на Axios:
- Домакин е бил Стив Уиткоф, специален пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
- Израел е бил представен от шефа на „Мосад“ Давид Барнеа.
- На срещата е присъствал и високопоставен катарски представител.
Контекст: продължаващо напрежение около примирието
Катар, заедно с Египет и САЩ, посредничеше в преговорите за всеобхватно примирие между Израел и „Хамас“, което остава крехко, а двете страни продължават да се обвиняват взаимно в нарушения.
В събота Катар и Египет призоваха:
- за изтегляне на израелските сили от Газа,
- за разполагане на международна стабилизационна мисия,
която да гарантира пълното прилагане на споразумението за прекратяване на огъня.
