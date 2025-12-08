Axios: САЩ, Израел и Катар са провели тайна среща в Ню Йорк на 7 декември

Съединените щати, Израел и Катар са участвали в тайна тристранна среща в Ню Йорк на 7 декември, съобщиха източници на американското издание Axios. Информацията идва месеци след като израелски изтребители нанесоха въздушен удар по Доха, насочен към ръководни фигури на „Хамас“ — операция, която не успя.

Според източниците това е „най-високопоставената среща между трите държави“ от сключването на споразумението за прекратяване на войната в Газа, в чието договаряне Катар игра ключова роля. Белият дом не потвърди информацията пред АФП.

Кой е присъствал?

По данни на Axios:

Домакин е бил Стив Уиткоф , специален пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп .

, специален пратеник на . Израел е бил представен от шефа на „Мосад“ Давид Барнеа .

. На срещата е присъствал и високопоставен катарски представител.

Контекст: продължаващо напрежение около примирието

Катар, заедно с Египет и САЩ, посредничеше в преговорите за всеобхватно примирие между Израел и „Хамас“, което остава крехко, а двете страни продължават да се обвиняват взаимно в нарушения.

В събота Катар и Египет призоваха: