      понеделник, 08.12.25
          Британски адмирал алармира: „Руският подводен флот вече застрашава надмощието ни в Атлантика"

          Великобритания е загубила стратегическото предимство в Атлантическия океан, което е държала от края на Втората световна война. Това заяви началникът на британския военноморски щаб адмирал Гвин Дженкинс, цитиран от местни медии. По думите му бързото нарастване на руските подводни способности представлява сериозна тревога за Лондон.

          Адмиралът отбелязва, че Русия инвестира масивно в модернизацията на своя Северен флот и подводните си сили:

          „Те [руснаците] продължават да влагат милиарди в развитие на своите морски възможности, особено на Северния флот.“

          Според Дженкинс само през последните две години руските „вторжения“ в британски води са се увеличили с 30%, най-вече чрез дейността на разузнавателни кораби като „Янтар“.

          „Но ‘Янтар’ е само видимата част на това, което се случва на повърхността. И това далеч не е най-голямата ми тревога.“

          Адмиралът подчертава, че истинската заплаха се крие под водата — в разширения руски подводен флот, който според британската страна все по-често навлиза в атлантическите комуникационни маршрути и критични точки.

          „Най-много ме тревожи това, което се случва под водата. И мога да кажа днес, че предимството, което имахме в Атлантика от края на Втората световна война, вече е под заплаха.“

          Изказването на Дженкинс идва на фона на засилена активност на руските подводни сили в Северния Атлантик и Арктика — райони, които са ключови за комуникациите, логистиката и отбранителните операции на НАТО.

