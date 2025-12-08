НА ЖИВО
      понеделник, 08.12.25
          Частичното бедствено положение в Созопол отпада днес

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Частичното бедствено положение в община Созопол ще бъде отменено днес. Това съобщи в ефира на NOVA кметът Тихомир Янакиев.

          От събота на обяд, със заповед на Янакиев, беше обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е нарушена инфраструктура и затруднен достъп след обилните дъждове на Никулден.

          На няколко места в общините Бургас, Приморско и Созопол са възникнали критични ситуации.

          „Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения това, което от вчера знаем, е, че ситуацията се нормализира.“

          По думите му са пострадали 9 къщи, но най-сериозно засегната е инфраструктурата на селото.

          „Подлежат на анализ щетите и след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии.“

          Янакиев коментира и климатичните промени:

          „Всички говорим за промяната на климата, която се случва пред очите ни, но никой не иска да повярва, че ще засегне и него. Времето става все по-екстремно – 15–20 градуса през август с обилни валежи, дълги суши и пожари. Трябва да сме подготвени.“

          Той обясни, че Зидарово е населеното място с най-много дерета в общината.

          „Взехме превантивни мерки по настояване на кмета. Повечето дерета бяха почистени, на някои направихме бетонни легла, за да има по-добра проводимост на водата. Поетапно ги прилагаме.“

          В заключение Янакиев подчерта:

          „Трябва да работим заедно с държавата. Тези бедствия са изключително сложна ситуация за общините.“

          Созопол стана дом на новия институт на ЮНЕСКО за подводно наследство

          След катастрофата край Созопол: И трите проби за алкохол са отрицателни

