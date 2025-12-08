Частичното бедствено положение в Созопол отпада днес

Частичното бедствено положение в община Созопол ще бъде отменено днес. Това съобщи в ефира на NOVA кметът Тихомир Янакиев.
- Реклама -
От събота на обяд, със заповед на Янакиев, беше обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е нарушена инфраструктура и затруднен достъп след обилните дъждове на Никулден.
На няколко места в общините Бургас, Приморско и Созопол са възникнали критични ситуации.
По думите му са пострадали 9 къщи, но най-сериозно засегната е инфраструктурата на селото.
Янакиев коментира и климатичните промени:
Той обясни, че Зидарово е населеното място с най-много дерета в общината.
В заключение Янакиев подчерта:
Частичното бедствено положение в община Созопол ще бъде отменено днес. Това съобщи в ефира на NOVA кметът Тихомир Янакиев.
- Реклама -
От събота на обяд, със заповед на Янакиев, беше обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е нарушена инфраструктура и затруднен достъп след обилните дъждове на Никулден.
На няколко места в общините Бургас, Приморско и Созопол са възникнали критични ситуации.
По думите му са пострадали 9 къщи, но най-сериозно засегната е инфраструктурата на селото.
Янакиев коментира и климатичните промени:
Той обясни, че Зидарово е населеното място с най-много дерета в общината.