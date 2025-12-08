НА ЖИВО
          Европа

          ЦИК на Босна и Херцеговина нареди повторно преброяване на десетки секции в Република Сръбска

          Снимка: БГНЕС
          Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина разпореди повторно преброяване на гласовете в десетки избирателни места в Добой, Лакташи, Лопаре, Зворник и Углевик, след съмнения за нередности на предсрочните президентски избори в ентитета Република Сръбска.

          Предсрочният вот се проведе на 23 ноември, след като мандатът на Милорад Додик беше отнет през август след окончателната му присъда от Съда на БиХ.

          106 секции с гласуване без лични документи

          На заседание на ЦИК членът на комисията Ирена Хаджиябдич обяви, че е установено гласуване без идентификационен документ на 106 избирателни места.

          Тя уточни, че възможните нарушения са изпратени за графологичен анализ, чиито резултати ще бъдат обсъдени през следващите дни.

          Сроковете – до 23 декември или при удължаване до 7 януари

          Официалният срок за обявяване на резултатите изтича на 23 декември, но при необходимост от допълнителни проверки може да бъде удължен с до 15 дни, тоест до 7 януари.

          Кой води според предварителните резултати?

          На предсрочните избори за президент на Република Сръбска най-много гласове получи:

          • Синиша Каран (СНСД) — преднина от около 2%,
          • пред кандидата на опозицията Бранко Блануша,

          като общата разлика е малко над 8 000 гласа в полза на Карана.

          Повторното преброяване може да повлияе на крайния резултат, но засега Каран остава начело.

