Редактираният проект за държавен бюджет за 2026 г. представлява опит за прикриване на дълбоки системни проблеми чрез повърхностни корекции. Това се посочва в официална позиция на „Да, България“, разпространена до медиите. От формацията предупреждават за рекордни нива на разходите и липса на реални реформи.

В анализа си политическата сила акцентира върху безпрецедентното увеличение на държавните харчове. „Общите разходи към БВП през 2026 г. са 45% от БВП, което е негативен рекорд за последните 25 години“, се казва в позицията. Според партията подобно високо ниво неминуемо ще доведе до повишаване на данъчното бреме в бъдеще. Те посочват, че през 2026 г. се планира вземането на огромни заеми, като следващата стъпка ще бъде промяна в цялата данъчна система.

„Показателно е, че увеличаването на данъците и осигуровките е отложено за периода 2027–2028 г. Практически има само отлагане на предварително обявените увеличения на данъчно-осигурителната тежест“, допълват от „Да, България“.

От формацията критикуват липсата на мерки за оптимизация на разходната част, припомняйки, че са предложили 30 конкретни стъпки за по-голяма ефикасност и икономичност. Според тях властта само имитира действия, които са „половинчати и няма да имат ефект“. Като пример посочват предложението за съкращаване на незаети щатни бройки, определяйки го като „нeработещ“ и показателен за липса на воля за реформи.

Икономическият анализ на партията сочи, че реалният дефицит надхвърля 5% поради вероятното неизпълнение на приходите и повтарянето на „лошата практика от 2025 г. – разходване на огромни суми през публични компании“. Правителството планира да изтегли около 10 млрд. евро заеми през 2026 г., което според критиците ще доведе до засилено потребление и ръст на инфлацията. Изчислението показва, че „средно на ден ще вземат 53,5 милиона лева заеми през 2026 г.!“

В позицията се обръща внимание и на прогнозите на самото Министерство на финансите за спад в икономическия растеж през 2026 г. Това се тълкува като самопризнание за влошаваща се бизнес среда, въпреки очаквания положителен ефект от Шенген и еврозоната. От „Да, България“ отбелязват, че през 2025 г. се наблюдава сериозен спад на индустрията спрямо средния показател за ЕС, а адекватни мерки за подобряване на конкурентоспособността липсват.

Заключението на формацията е категорично: