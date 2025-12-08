НА ЖИВО
          „Да, България“: Бюджет 2026 крие проблеми зад фасадни промени и води към опасен сценарий

          Никола Павлов
          Редактираният проект за държавен бюджет за 2026 г. представлява опит за прикриване на дълбоки системни проблеми чрез повърхностни корекции. Това се посочва в официална позиция на „Да, България“, разпространена до медиите. От формацията предупреждават за рекордни нива на разходите и липса на реални реформи.

          В анализа си политическата сила акцентира върху безпрецедентното увеличение на държавните харчове. „Общите разходи към БВП през 2026 г. са 45% от БВП, което е негативен рекорд за последните 25 години“, се казва в позицията. Според партията подобно високо ниво неминуемо ще доведе до повишаване на данъчното бреме в бъдеще. Те посочват, че през 2026 г. се планира вземането на огромни заеми, като следващата стъпка ще бъде промяна в цялата данъчна система.

          „Показателно е, че увеличаването на данъците и осигуровките е отложено за периода 2027–2028 г. Практически има само отлагане на предварително обявените увеличения на данъчно-осигурителната тежест“, допълват от „Да, България“.

          Тристранката: Няма пълно съгласие по бюджетите (ОБОБЩЕНИЕ)

          От формацията критикуват липсата на мерки за оптимизация на разходната част, припомняйки, че са предложили 30 конкретни стъпки за по-голяма ефикасност и икономичност. Според тях властта само имитира действия, които са „половинчати и няма да имат ефект“. Като пример посочват предложението за съкращаване на незаети щатни бройки, определяйки го като „нeработещ“ и показателен за липса на воля за реформи.

          Икономическият анализ на партията сочи, че реалният дефицит надхвърля 5% поради вероятното неизпълнение на приходите и повтарянето на „лошата практика от 2025 г. – разходване на огромни суми през публични компании“. Правителството планира да изтегли около 10 млрд. евро заеми през 2026 г., което според критиците ще доведе до засилено потребление и ръст на инфлацията. Изчислението показва, че „средно на ден ще вземат 53,5 милиона лева заеми през 2026 г.!“

          В позицията се обръща внимание и на прогнозите на самото Министерство на финансите за спад в икономическия растеж през 2026 г. Това се тълкува като самопризнание за влошаваща се бизнес среда, въпреки очаквания положителен ефект от Шенген и еврозоната. От „Да, България“ отбелязват, че през 2025 г. се наблюдава сериозен спад на индустрията спрямо средния показател за ЕС, а адекватни мерки за подобряване на конкурентоспособността липсват.

          Заключението на формацията е категорично:

          „Това правителство няма легитимност да управлява и ни вкарва в начало на опасен румънски сценарий. Оставката на властта вече е закъсняла!“

          Тристранката: Няма пълно съгласие по бюджетите (ОБОБЩЕНИЕ)

          Политика

          Британски адмирал алармира: „Руският подводен флот вече застрашава надмощието ни в Атлантика“

          Пламена Ганева -
          Великобритания е загубила стратегическото предимство в Атлантическия океан, което е държала от края на Втората световна война. Това заяви началникът на британския военноморски щаб...
          Политика

          Делян Пеевски събра актива на „ДПС-Ново начало“ в Кърджали

          Никола Павлов -
          Лидерът на Движението за права и свободи и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пристигна тази сутрин в Кърджали, съобщава 24rodopi.com....
          Политика

          Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води

          Никола Павлов -
          Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Турция у нас...

