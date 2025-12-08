НА ЖИВО
      понеделник, 08.12.25
          Начало България Правосъдие

          Делото на Европрокуратурата срещу бившия кмет на Варна стигна до ВКС

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският градски съд (СГС) прекрати производството по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и още трима подсъдими, образувано по обвинителен акт на Европейската прокуратура (ЕП), и го изпрати във Върховния касационен съд (ВКС). ВКС трябва да прецени дали делото следва да бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд – най-вероятно Окръжен съд – Варна.

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Защо СГС прекрати делото? Основни мотиви от разпореждането

          1. Европейската прокуратура няма компетентност за деянията преди 20.11.2017 г.

          Съдия Петър Славчев подчертава, че всички инкриминирани деяния са извършени преди 20 ноември 2017 г. – датата, на която влиза в сила Регламент 2017/1939, установяващ Европейската прокуратура.

          „ЕП е излязла извън границите на своята времева компетентност“, заключава съдът.

          Затова СГС приема, че не е налице специалната подсъдност, предвидена за дела на Европейската прокуратура.

          2. По-голямата част от свидетелите и всички подсъдими са от Варна

          От общо 29 свидетели:

          • 17 имат адреси във Варна или областта,
          • всички 4-ма подсъдими също са с адреси във Варна.

          Така се активира чл. 43, т. 1 от НПК – правило, което допуска промяна на подсъдността с оглед процесуална икономия.

          „Целта е делото да се гледа от съд, в чийто район се намират по-голямата част от участниците“, отбелязва съдът.

          3. ВКС трябва да определи дали делото да бъде разгледано от Окръжен съд – Варна

          СГС извежда логичния извод, че Окръжният съд във Варна е подходящият съд за разглеждане на процеса, но окончателното решение е в правомощията на ВКС.

          Какви са обвиненията?

          Срещу Иван Портних и С. П.

          • престъпления по чл. 248а НК (щети при управление на европейски средства),
          • деяния от 29.09.2017 г.

          Срещу С. Т. и А. Г.

          • престъпления по чл. 311 НК (документни престъпления),
          • деяния от 09–10.09.2016 г.

          Съдът уточнява, че макар настъпилите последици да са след 2017 г., правната квалификация се определя към датата на извършване на самото деяние.

          Заключение на съда

          „ПРЕКРАТЯВА съдебното производство… ИЗПРАЩА делото на ВКС… Разпореждането не подлежи на обжалване.“

