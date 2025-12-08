НА ЖИВО
      понеделник, 08.12.25
          Делян Пеевски събра актива на „ДПС-Ново начало“ в Кърджали

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на Движението за права и свободи и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пристигна тази сутрин в Кърджали, съобщава 24rodopi.com. Повод за визитата е среща с местните партийни структури в региона.

          Пеевски беше посрещнат от мащабна делегация на местната власт и партийния актив. На място присъстваха:

          • всички общински кметове от област Кърджали
          • народните представители от „ДПС-Ново начало“
          • областният и общинските председатели на Движението
          • председатели на общински съвети, общински съветници и други представители на формацията
          2 КОМЕНТАРА

          1. Къде е президента,Радев,къде си?Кога ще издадеш заповед за арест на свинята,която нарушава етническия мир ,колкото и да е крехък и условен?

          2. Нереза вече е овладян напълно структурите на бившето дпс и сега иска да ги използва да завземе властта през улицата,в Кърджали си е събрал неговия щаб и с фалшив апел не на омразата ще изкарва всичките настървени тунеядци на хранилка бюджетна.Ще ги видите какво представляват ,каква пасмина,сбирщина отрепки и орки,брадясали и опулени.Боклуците станаха много,виждат своето надмощие над стопяващото се културно българско общество,затова глигана,стресиран от българския протест,си е наумил да приложи дълго отлагания етнически протест,на циганите и турците,че те са по-горни и искат българите да им робуват и да им събират пари в бюджета с данъци и такси,а прасетата да плюскат неспирно и да друсат кючек.

