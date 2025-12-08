Лидерът на Движението за права и свободи и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пристигна тази сутрин в Кърджали, съобщава 24rodopi.com. Повод за визитата е среща с местните партийни структури в региона.

Пеевски беше посрещнат от мащабна делегация на местната власт и партийния актив. На място присъстваха: