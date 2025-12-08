НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Добруджа спря ЦСКА 1948 в Бистрица

          След регистирания резултат "червените" остават на втора позиция, докато добричлии са на дъното на класирането

          1
          56
          Снимка: www.facebook.com/PFCDobrudja1919
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 понесе тежък удар по амбициите за първото място, след като не успя за победи Добруджа у дома – 0:0. Мачът от 19-ия кръг на Първа лига предложи много борба, но малко чисти положения и нито едно попадение.

          - Реклама -

          Първата вързожност се откри пред домакините. Диало обаче не успя да нанесе необходимия удар. Само 5 минути по-късно Добруджа отговори чрез Томаш Силва, но Димитър Шейтанов спаси. Последва още една ситуация пред вратата на домакините. Антон Иванов направи отличен пробив по фланга, финтира Огниен Гашвич и стреля, но без успех. 

          10 минути преди почивката ЦСКА 1948 създаде най-добрата ситуация до този момент – Георги Русев центрира топката в наказателното поле, където Мамаду Диало отправи удар, минал на сантиметри от гредата.

          След почивката играта бе равностойна, като „червените“ държаха по-трайно топката, но на свой ред тимът на Атанас Атанасов успяваше да организира опасни контраатаки. В 60-ата минута гостите имаха претенции за дузпа, след като Венцислав Керчев стреля с глава, а топката срещна ръката на Медина, но не последва реакция от главния съдия. 

          В заключителните минути Иван Стоянов, треньорът на домакините, хвърли всички налични офанзивни футболисти, но това не промени резултата на таблото. 

          Равенството е четвърто за сезона за ЦСКА 1948, който остава на втора позиция – на седем точки зад лидера Левски и четири пред Лудогорец, като тимът от Разград е с два мача по-малко.

          За Добруджа равенството е трето през кампанията и отборът остава на последното място в класирането.

          ЦСКА 1948 понесе тежък удар по амбициите за първото място, след като не успя за победи Добруджа у дома – 0:0. Мачът от 19-ия кръг на Първа лига предложи много борба, но малко чисти положения и нито едно попадение.

          - Реклама -

          Първата вързожност се откри пред домакините. Диало обаче не успя да нанесе необходимия удар. Само 5 минути по-късно Добруджа отговори чрез Томаш Силва, но Димитър Шейтанов спаси. Последва още една ситуация пред вратата на домакините. Антон Иванов направи отличен пробив по фланга, финтира Огниен Гашвич и стреля, но без успех. 

          10 минути преди почивката ЦСКА 1948 създаде най-добрата ситуация до този момент – Георги Русев центрира топката в наказателното поле, където Мамаду Диало отправи удар, минал на сантиметри от гредата.

          След почивката играта бе равностойна, като „червените“ държаха по-трайно топката, но на свой ред тимът на Атанас Атанасов успяваше да организира опасни контраатаки. В 60-ата минута гостите имаха претенции за дузпа, след като Венцислав Керчев стреля с глава, а топката срещна ръката на Медина, но не последва реакция от главния съдия. 

          В заключителните минути Иван Стоянов, треньорът на домакините, хвърли всички налични офанзивни футболисти, но това не промени резултата на таблото. 

          Равенството е четвърто за сезона за ЦСКА 1948, който остава на втора позиция – на седем точки зад лидера Левски и четири пред Лудогорец, като тимът от Разград е с два мача по-малко.

          За Добруджа равенството е трето през кампанията и отборът остава на последното място в класирането.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Пьотровски вкара, но Удинезе загуби от Дженоа

          Станимир Бакалов -
          Бившият футболист на Лудогорец - Якуб Пьотровски, отбеляза първото си попадение с екипа на Удинезе, но неговият тим загуби от Дженоа с 1:2 в мач...
          Спорт

          Славия спря и Лудогорец, боево реми в Разград

          Станимир Бакалов -
          Лудогорец допусна неочаквана издънка у дома. Един от претендентите за шампионската титла направи 1:1 срещу Славия в мач от 19-ия кръг на шампионата.  "Орлите" заемат трето място с...
          Футбол

          Кризисен режим в Пирин

          Николай Минчев -
          Пирин Благоевград обяви, че "навлиза в период на функциониране в кризисен режим". Това се случва, след като настоящите собственици на клуба обявиха намеренията си...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions