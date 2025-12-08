Добруджа спря ЦСКА 1948 в Бистрица

ЦСКА 1948 понесе тежък удар по амбициите за първото място, след като не успя за победи Добруджа у дома – 0:0. Мачът от 19-ия кръг на Първа лига предложи много борба, но малко чисти положения и нито едно попадение.

Първата вързожност се откри пред домакините. Диало обаче не успя да нанесе необходимия удар. Само 5 минути по-късно Добруджа отговори чрез Томаш Силва, но Димитър Шейтанов спаси. Последва още една ситуация пред вратата на домакините. Антон Иванов направи отличен пробив по фланга, финтира Огниен Гашвич и стреля, но без успех.

10 минути преди почивката ЦСКА 1948 създаде най-добрата ситуация до този момент – Георги Русев центрира топката в наказателното поле, където Мамаду Диало отправи удар, минал на сантиметри от гредата.

След почивката играта бе равностойна, като „червените“ държаха по-трайно топката, но на свой ред тимът на Атанас Атанасов успяваше да организира опасни контраатаки. В 60-ата минута гостите имаха претенции за дузпа, след като Венцислав Керчев стреля с глава, а топката срещна ръката на Медина, но не последва реакция от главния съдия.

В заключителните минути Иван Стоянов, треньорът на домакините, хвърли всички налични офанзивни футболисти, но това не промени резултата на таблото.

Равенството е четвърто за сезона за ЦСКА 1948, който остава на втора позиция – на седем точки зад лидера Левски и четири пред Лудогорец, като тимът от Разград е с два мача по-малко.

За Добруджа равенството е трето през кампанията и отборът остава на последното място в класирането.