ДПС обсъди укрепването на партньорството между България и САЩ със заместник-помощник държавния секретар Крис Смит

Заместник-председателите на Движението за права и свободи Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов проведоха среща с Крис Смит, заместник-помощник държавен секретар на САЩ, съобщиха от пресцентъра на партията.

От ДПС определят разговора като изключително полезен, с акцент върху това как България и САЩ могат да надграждат партньорството си и в кои сфери могат да работят съвместно за подобряване живота на гражданите.

„Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ“, посочват от партията.

Ръководството на движението подчертава, че осъзнава значението на Стратегическия диалог между двете държави и напълно подкрепя усилията на българското правителство за по-дълбоко сътрудничество с Вашингтон.

От ДПС определят срещата като важна стъпка към по-нататъшно добро партньорство между България и САЩ.