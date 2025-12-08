НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ДПС обсъди укрепването на партньорството между България и САЩ със заместник-помощник държавния секретар Крис Смит

          10
          194
          СНИМКА: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Заместник-председателите на Движението за права и свободи Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов проведоха среща с Крис Смит, заместник-помощник държавен секретар на САЩ, съобщиха от пресцентъра на партията.

          - Реклама -

          От ДПС определят разговора като изключително полезен, с акцент върху това как България и САЩ могат да надграждат партньорството си и в кои сфери могат да работят съвместно за подобряване живота на гражданите.

          „Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ“, посочват от партията.

          Ръководството на движението подчертава, че осъзнава значението на Стратегическия диалог между двете държави и напълно подкрепя усилията на българското правителство за по-дълбоко сътрудничество с Вашингтон.

          От ДПС определят срещата като важна стъпка към по-нататъшно добро партньорство между България и САЩ.

          Заместник-председателите на Движението за права и свободи Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов проведоха среща с Крис Смит, заместник-помощник държавен секретар на САЩ, съобщиха от пресцентъра на партията.

          - Реклама -

          От ДПС определят разговора като изключително полезен, с акцент върху това как България и САЩ могат да надграждат партньорството си и в кои сфери могат да работят съвместно за подобряване живота на гражданите.

          „Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ“, посочват от партията.

          Ръководството на движението подчертава, че осъзнава значението на Стратегическия диалог между двете държави и напълно подкрепя усилията на българското правителство за по-дълбоко сътрудничество с Вашингтон.

          От ДПС определят срещата като важна стъпка към по-нататъшно добро партньорство между България и САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Пеевски: Като има протести в „Триъгълника на властта“, оттам ще командват България

          Никола Павлов -
          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски проведе открован разговор в Кърджали с кмета на града Ерол...
          Политика

          Георг Георгиев: Турция ще ни даде по-детайлна информация за събитията, предхождали изоставянето

          Никола Павлов -
          Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и...
          Общество

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Пламена Ганева -
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава до 460,17 евро. Това е разписано в проекта на Закона за бюджета...

          10 КОМЕНТАРА

          1. ДПС обсъди укрепването на партньорството между България и САЩ със заместник-помощник държавния секретар Крис Смит
            Заместник-помощник държавния секретар Крис Смит е кучето на САЩ готово да насочи глутницата от ибрици! Показа си кървавата муцуна и я насочи към нас Българите! Не се страхувайте! Времее да ударим поръчителя! Това се очакваше от миролюбецът Варан – САЩ! Ще им отговорим като евреите- Око за око! Зъб за зъб! Смърт за смърт! Искате действително война!!!???Ще я имате Уроди!!! Жив агресор няма да оставим!!!Гадове вървете си у дома!Тук живи няма да останете!!!

          4. айде и на другия политически труп са му казали какво следва …. честито на всички Българи … крайно време беше !

          9. САЩ дават 250 бронетранспортьора „Страйкър“ на Полша за 1 долар, а на България – 183 за 1,3 млрд. долара
            Декември 2025 г.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions