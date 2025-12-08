ЕС-3 възлагат на съветниците си по сигурността да продължат преговорите за уреждане на конфликта в Украйна

Съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия ще продължат обсъжданията по уреждането на войната в Украйна „през следващите дни“, след указания от своите държавни ръководители. Това съобщи офисът на британския премиер Киър Стармър след срещата му в Лондон с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Володимир Зеленски.

„Лидерите обсъдиха значението на водените от САЩ мирни преговори за европейската сигурност и подкрепиха постигнатия напредък. Те инструктираха своите съветници по националната сигурност да продължат дискусиите през следващите дни.“ - Реклама -

В изявлението се подчертава ангажиментът към „справедлив и траен мир в Украйна“, основан на надеждни гаранции за сигурност.

Лидерите са обсъдили и напредъка по използването на замразени руски суверенни активи за подпомагане на възстановяването на Украйна — тема, по която ЕС и партньорите от Г-7 работят активно.

Разговор с „коалицията на желаещите“

След тристранната среща ЕС-3, Стармър и Зеленски са провели видеоконференция с представители на т.нар. „коалиция на желаещите“, включваща:

ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет

и лидери на Финландия , Норвегия , Италия , Дания , Полша , Швеция , Нидерландия

, , , , , , представители на НАТО

висш турски служител

Разговорите са били посветени на координацията на усилията за подкрепа на Украйна и на процеса на мирните преговори, водени с посредничеството на Съединените щати.