ЕС-3 възлагат на съветниците си по сигурността да продължат преговорите за уреждане на конфликта в Украйна

Съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия ще продължат обсъжданията по уреждането на войната в Украйна „през следващите дни“, след указания от своите държавни ръководители. Това съобщи офисът на британския премиер Киър Стармър след срещата му в Лондон с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Володимир Зеленски.
В изявлението се подчертава ангажиментът към „справедлив и траен мир в Украйна“, основан на надеждни гаранции за сигурност.
Лидерите са обсъдили и напредъка по използването на замразени руски суверенни активи за подпомагане на възстановяването на Украйна — тема, по която ЕС и партньорите от Г-7 работят активно.
Разговор с „коалицията на желаещите“
След тристранната среща ЕС-3, Стармър и Зеленски са провели видеоконференция с представители на т.нар. „коалиция на желаещите“, включваща:
ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет
лидери на Финландия, Норвегия, Италия, Дания, Полша, Швеция, Нидерландия
представители на НАТО
висш турски служител
Разговорите са били посветени на координацията на усилията за подкрепа на Украйна и на процеса на мирните преговори, водени с посредничеството на Съединените щати.
