      понеделник, 08.12.25
          Европа Политика

          ЕС-3 възлагат на съветниците си по сигурността да продължат преговорите за уреждане на конфликта в Украйна

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съветниците по националната сигурност на лидерите на Обединеното кралство, Франция и Германия ще продължат обсъжданията по уреждането на войната в Украйна „през следващите дни“, след указания от своите държавни ръководители. Това съобщи офисът на британския премиер Киър Стармър след срещата му в Лондон с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Володимир Зеленски.

          „Лидерите обсъдиха значението на водените от САЩ мирни преговори за европейската сигурност и подкрепиха постигнатия напредък. Те инструктираха своите съветници по националната сигурност да продължат дискусиите през следващите дни.“

          В изявлението се подчертава ангажиментът към „справедлив и траен мир в Украйна“, основан на надеждни гаранции за сигурност.

          Лидерите са обсъдили и напредъка по използването на замразени руски суверенни активи за подпомагане на възстановяването на Украйна — тема, по която ЕС и партньорите от Г-7 работят активно.

          Разговор с „коалицията на желаещите“

          След тристранната среща ЕС-3, Стармър и Зеленски са провели видеоконференция с представители на т.нар. „коалиция на желаещите“, включваща:

          • ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет
          • лидери на Финландия, Норвегия, Италия, Дания, Полша, Швеция, Нидерландия
          • представители на НАТО
          • висш турски служител

          Разговорите са били посветени на координацията на усилията за подкрепа на Украйна и на процеса на мирните преговори, водени с посредничеството на Съединените щати.

