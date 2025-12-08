ЕС настоя Тайланд и Камбоджа да възстановят мира по спорната граница

Европейският съюз призова Тайланд и Камбоджа да проявят максимална сдържаност и да се върнат към замразеното мирно споразумение, след като двете държави подновиха въоръжения обмен на огън по общата си граница, съобщи АФП.

„Неотдавнашният обмен на огън между Камбоджа и Тайланд представлява ескалация на военните действия", заяви говорителка на дипломатическата служба на ЕС.

Брюксел настоява Банкок и Пном Пен да се придържат към Съвместната декларация от 26 октомври, както и към всички предвидени в нея мерки за изграждане на доверие, които имаха за цел да стабилизират ситуацията около спорните територии.

Противоречията между двете държави периодично водят до напрежение, включително и до военни сблъсъци, като ЕС подчертава, че диалогът е единственият възможен път за деескалация.