      понеделник, 08.12.25
          ЕС одобри програмата EDIP с 300 млн. евро за украинската отбранителна индустрия

          Снимка: en.apa.az
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съветът на ЕС прие на 8 декември Европейската програма за отбранителна индустрия (EDIP) – ключова инициатива, която предвижда 300 млн. евро директна подкрепа за украинския отбранителен сектор, съобщи „Киев Индипендънт“. Това е последната законодателна стъпка, която открива пътя за реалното стартиране на програмата.

          EDIP цели да засили отбранителната готовност на ЕС и да ускори интегрирането на украинската индустрия в европейската производствена архитектура. Инициативата идва в момент, когато Европа търси начини да възстанови и разшири своя военнопромишлен капацитет след почти четири години подкрепа за Украйна.

          Програмата предвижда:

          • 1,5 млрд. евро в безвъзмездни средства за периода 2025–2027 г. – за укрепване на индустриалната база, разширяване на производството и стимулиране на съвместните европейски поръчки;
          • 300 млн. евро за специален Инструмент за подкрепа на Украйна, насочен към модернизация на украинския отбранителен сектор и интеграцията му в европейската мрежа за производство на оръжие и технологии.

          „EDIP е крайъгълният камък на обновения ангажимент на ЕС за засилване на своята отбранителна готовност“, гласи официално изявление. „Тя ще укрепи способността на държавите членки да се справят с настоящите и бъдещите заплахи.“

          Европейският парламент одобри програмата на 25 ноември. Регламентът ще бъде подписан на 17 декември и ще влезе в сила ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. Това ще позволи първите траншове от финансирането да бъдат отпуснати още в началото на следващата година.

          1 коментар

          1. Създавате само работа на Русия! Все повече англичани и французи в ковчези! Не ви ли омръзнаха трупове?

