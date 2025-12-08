НА ЖИВО
          Европейска бомба: 185 млрд. руски активи заплашват да разкъсат ЕС отвътре

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          The Economist съобщава, че разногласията около замразените руски активи са предизвикали сериозно напрежение вътре в Европейския съюз, като основният противник на плана за тяхното използване остава Белгия. Премиерът Барт де Вевер предупреждава, че страната му може да се окаже финансово отговорна за 185 млрд. евро руски средства, държани в депозитаря Euroclear, ако бъде приложена предложената схема.

          Според де Вевер не съществува правна процедура, която да позволи на Euroclear да предаде средствата на ЕС. Той определя идеята за т.нар. „репарационен кредит“ като юридически съмнителна, рискова за финансовата стабилност и въвеждаща Съюза в неизследвана територия.

          Изданието отбелязва, че европейски дипломати се опасяват от това, че де Вевер е „застанал прекалено твърдо“ и сега отстъплението му би било политически изключително трудно.

          В същото време расте недоволството в северноевропейските държави, които критикуват непропорционалното натоварване на техните бюджети с помощ за Украйна. Те отбелязват, че правителствата са принудени да предоставят средства от националните си бюджети:

          „Само миналата седмица Германия отпусна 100 млн. евро за украинската енергетика, а Нидерландия – 250 млн. евро за въоръжение.“

          Дипломати, цитирани от The Economist, подчертават, че именно северните страни носят най-голямата финансова тежест и нараства раздразнението от неравномерното разпределение на отговорността.

          Според анализа ЕС теоретично би могъл да се опита да заобиколи Белгия чрез алтернативни юридически механизми, но подобен ход би застрашил единството на блока.

          Решението трябва да бъде взето на европейския съвет на 18 декември. Ако планът бъде блокиран, част от правителствата вече обсъждат вариант за съвместен дълг на ЕС, който да осигури временно финансиране за Украйна. До тогава лидерите ще търсят начин да убедят де Вевер да промени позицията си.

          Последвайте Евроком в Google News

          1. То когато ти се услади да си присвояваш чуждото или да го ползваш като плацдарм с користни цели,не можеш да се спреш. Единствения изход е да изгориш в огъня който си запалил.

