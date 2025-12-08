Феноменален гол събуди Милан за впечатляващ обрат

Милан постигна впечатляващ обрат и победи с 3:2 Торино в едноименния град. Понеделнишката и последна среща от 14 кръг в Серия А започна кошмарно за „росонерите“, които изоставаха с 0:2 след само 17 минути игра на един от най-некомфортните си стадиони. „Дявола“ обърна с феноменален гол на Адриен Рабио и две попадения на Кристиан Пулишич, наричан Капитан Америка.

В 9-ата минута Торо имаше право да изпълни дузпа, отсъдена от рефера Даниеле Кифи за игра с ръка на Фикайо Томори. Хърватинът Никола Влашич се нагърби с изпълнението и вкара – 1:0.

Десетина минути по-късно Кристофър Нкунку допусна топката да му бъде отнета лековато, а „Граната“ направи бърза контра, която Дуван Сапата завърши с удар в далечния ъгъл – 2:0.

Оттам насетне Милан имаше изцяло инициативата, а телевизионните камери на DAZN уловиха Макс Алегри, даващ указания от скайбоксовете по телефона. Думите на Алегри подействаха почти чудодейно – Адриен Рабио вкара с феноменален изстрел от 30 метра във вратата на Торино, намалявайки до 1:2. Вратарят Франко Исраел се хвърли, но нямаше шанс.

Помощникът Марко Ландучи имаше злата участ да направи принудителна смяна на звездата на „росонерите“ Рафаел Леао. Самуеле Ричи раздвижи много играта на гостите в средата.

В края на полувремето Рабио се размина с втори гол, стреляйки технично от воле. В началото на втората част с големи пропуски се отличиха още Кристофър Нкунку с пета, Рубен Лофтъс-Чийк и младокът Давиде Бартезаги.

Торо някак оцеляваше, докато на терена не влезе Кристиан Пулишич. В 67-ата минута Капитан Америка вкара за 2:2, овладявайки елегантно топката в наказателното поле, и насочайки я покрай Исраел.

Точно 10 минути по-късно Пулишич бе за втори път в прегръдките на съотборниците си. Американецът засече ниско подаване от десния фланг на Ричи – 3:2 за Милан!

В самия край на мача гол на Пулишич бе отменен заради засада на Нкунку.

С победата Милан излезе начело в Серия А с 31 точки. Толкова има и шампионът Наполи, загубил на „Сан Сиро“ с 1:2. „Биковете“ на Марко Барони са 16-и с 14 т.