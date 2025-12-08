Георг Георгиев: Турция ще ни даде по-детайлна информация за събитията, предхождали изоставянето

Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и е бил изоставен край Ахтопол. Това стана ясно на брифинг след срещата на външния министър Георг Георгиев и транспортния министър Гроздан Караджов с турския посланик Мехмет Уянък.

Министър Георг Георгиев: Очакваме пълно съдействие от Турция

„Попитахме при какви обстоятелства се е стигнало до сегашната ситуация. От посланика на Турция бе поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба."

Георгиев потвърди, че срещата е инициирана още в петък от българска страна, тъй като случаят предизвиква сериозни въпроси:

защо корабът е навлязъл в български води;

как е осъществено буксирането му;

по каква причина е бил изоставен само на шест морски мили от брега.

„Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.“

Евакуация: Седем моряци вече са на сушата

Ситуацията на борда остава под контрол:

евакуирани са седем души , настанени във Варна;

, настанени във Варна; трима членове на екипажа остават на кораба по решение на собственика — за да не възникнат претенции за изоставен плавателен съд.

Екипажът включва моряци от Китай, Виетнам, Миянмар и Индонезия.

Министър Гроздан Караджов: Готви се операция за изтегляне на кораба

Караджов подчерта, че подготвят техника, необходима за възстановяване на работоспособността на танкера:

„Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на ‘Кайрос’, включително по-голям електрогенератор, който да захрани електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи евакуация на плавателния съд.“

Министърът бе категоричен:

корабът не представлява опасност за околната среда или хората ;

; ще се изчака благоприятно време и плавателният съд ще бъде отвлечен към безопасно убежище за ремонт ;

; корабособственикът ще поеме всички разходи.

Караджов заяви още: