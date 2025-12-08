Георг Георгиев: Турция ще ни даде по-детайлна информация за събитията, предхождали изоставянето

Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и е бил изоставен край Ахтопол. Това стана ясно на брифинг след срещата на външния министър Георг Георгиев и транспортния министър Гроздан Караджов с турския посланик Мехмет Уянък.
Министър Георг Георгиев: Очакваме пълно съдействие от Турция
Георгиев потвърди, че срещата е инициирана още в петък от българска страна, тъй като случаят предизвиква сериозни въпроси:
защо корабът е навлязъл в български води;
как е осъществено буксирането му;
по каква причина е бил изоставен само на шест морски мили от брега.
Евакуация: Седем моряци вече са на сушата
Ситуацията на борда остава под контрол:
евакуирани са седем души, настанени във Варна;
трима членове на екипажа остават на кораба по решение на собственика — за да не възникнат претенции за изоставен плавателен съд.
Екипажът включва моряци от Китай, Виетнам, Миянмар и Индонезия.
Министър Гроздан Караджов: Готви се операция за изтегляне на кораба
Караджов подчерта, че подготвят техника, необходима за възстановяване на работоспособността на танкера:
Министърът бе категоричен:
корабът не представлява опасност за околната среда или хората;
ще се изчака благоприятно време и плавателният съд ще бъде отвлечен към безопасно убежище за ремонт;
корабособственикът ще поеме всички разходи.
Караджов заяви още:
