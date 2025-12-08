НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 08.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Георг Георгиев: Турция ще ни даде по-детайлна информация за събитията, предхождали изоставянето

          0
          17
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и е бил изоставен край Ахтопол. Това стана ясно на брифинг след срещата на външния министър Георг Георгиев и транспортния министър Гроздан Караджов с турския посланик Мехмет Уянък.

          Министър Георг Георгиев: Очакваме пълно съдействие от Турция

          „Попитахме при какви обстоятелства се е стигнало до сегашната ситуация. От посланика на Турция бе поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба.“

          - Реклама -

          Георгиев потвърди, че срещата е инициирана още в петък от българска страна, тъй като случаят предизвиква сериозни въпроси:

          • защо корабът е навлязъл в български води;
          • как е осъществено буксирането му;
          • по каква причина е бил изоставен само на шест морски мили от брега.

          „Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.“

          Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води

          Евакуация: Седем моряци вече са на сушата

          Ситуацията на борда остава под контрол:

          • евакуирани са седем души, настанени във Варна;
          • трима членове на екипажа остават на кораба по решение на собственика — за да не възникнат претенции за изоставен плавателен съд.

          Екипажът включва моряци от Китай, Виетнам, Миянмар и Индонезия.

          Министър Гроздан Караджов: Готви се операция за изтегляне на кораба

          Караджов подчерта, че подготвят техника, необходима за възстановяване на работоспособността на танкера:

          „Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на ‘Кайрос’, включително по-голям електрогенератор, който да захрани електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи евакуация на плавателния съд.“

          Министърът бе категоричен:

          • корабът не представлява опасност за околната среда или хората;
          • ще се изчака благоприятно време и плавателният съд ще бъде отвлечен към безопасно убежище за ремонт;
          • корабособственикът ще поеме всички разходи.

          Караджов заяви още:

          „Изискахме информация как корабът се е придвижил от мястото на поразяване с дрон до точката, на която е пресрещнат от влекача дълбоко в нашите териториални води.“

          Турция под лупа: как танкерът KAIROS се озова изоставен в български води? Турция под лупа: как танкерът KAIROS се озова изоставен в български води?

          Българските власти настояват Турция да даде пълна информация за това как и при какви обстоятелства танкерът „Кайрос“ е навлязъл в българските териториални води и е бил изоставен край Ахтопол. Това стана ясно на брифинг след срещата на външния министър Георг Георгиев и транспортния министър Гроздан Караджов с турския посланик Мехмет Уянък.

          Министър Георг Георгиев: Очакваме пълно съдействие от Турция

          „Попитахме при какви обстоятелства се е стигнало до сегашната ситуация. От посланика на Турция бе поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба.“

          - Реклама -

          Георгиев потвърди, че срещата е инициирана още в петък от българска страна, тъй като случаят предизвиква сериозни въпроси:

          • защо корабът е навлязъл в български води;
          • как е осъществено буксирането му;
          • по каква причина е бил изоставен само на шест морски мили от брега.

          „Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.“

          Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води Външният министър: Турция да изясни причините и начина за навлизане на танкера в български води

          Евакуация: Седем моряци вече са на сушата

          Ситуацията на борда остава под контрол:

          • евакуирани са седем души, настанени във Варна;
          • трима членове на екипажа остават на кораба по решение на собственика — за да не възникнат претенции за изоставен плавателен съд.

          Екипажът включва моряци от Китай, Виетнам, Миянмар и Индонезия.

          Министър Гроздан Караджов: Готви се операция за изтегляне на кораба

          Караджов подчерта, че подготвят техника, необходима за възстановяване на работоспособността на танкера:

          „Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на ‘Кайрос’, включително по-голям електрогенератор, който да захрани електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи евакуация на плавателния съд.“

          Министърът бе категоричен:

          • корабът не представлява опасност за околната среда или хората;
          • ще се изчака благоприятно време и плавателният съд ще бъде отвлечен към безопасно убежище за ремонт;
          • корабособственикът ще поеме всички разходи.

          Караджов заяви още:

          „Изискахме информация как корабът се е придвижил от мястото на поразяване с дрон до точката, на която е пресрещнат от влекача дълбоко в нашите териториални води.“

          Турция под лупа: как танкерът KAIROS се озова изоставен в български води? Турция под лупа: как танкерът KAIROS се озова изоставен в български води?
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Макрон: „Имаме козовете“ – натискът върху Русия расте

          Пламена Ганева -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Западът разполага с „много козове“ в настоящата геополитическа ситуация, подчертавайки, че руската икономика вече усеща тежестта на международните...
          Общество

          460 евро майчинство: Голямото увеличение за родителите през 2026!

          Пламена Ганева -
          Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличава до 460,17 евро. Това е разписано в проекта на Закона за бюджета...
          Политика

          Голямата финансова рамка: Какво носи Бюджет 2026 за хората и бизнеса

          Пламена Ганева -
          Правителството одобри Законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2026–2028 г., които отразяват новите икономически очаквания...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions